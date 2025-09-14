HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sân bay Long Thành thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn vào cuối tháng 9-2025

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Cuối tháng 9, các chuyến bay hiệu chuẩn tại Sân bay Long Thành sẽ diễn ra vào ban đêm và rạng sáng

Ngày 14-9, liên danh nhà thầu thi công gói thầu 4.6, xây dựng đường cất hạ cánh (đường băng) số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay đang gấp rút thực hiện lắp đặt lại một số đèn tiếp cận, đèn lề đường băng số 1 nhằm phục vụ công tác bay hiệu chuẩn Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành thời gian tới.

Sân bay Long Thành thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn vào cuối tháng 9-2025- Ảnh 1.

Lắp đặt hoàn thiện các vị trí đèn tín hiệu đường băng số 1 Sân bay Long Thành phục vụ công tác bay hiệu chuẩn

Cụ thể, từ ngày 26-9, Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt đầu tiến hành bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Sân bay Long Thành. Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn sẽ kéo dài hơn 10 ngày, sử dụng tàu bay Beechcraft B300. 

Các chuyến bay được triển khai vào ban đêm hoặc rạng sáng, nhằm tận dụng khoảng thời gian hở và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đường băng số 1 Sân bay Long Thành dài 4 km, rộng 70 m, có thể tiếp nhận các loại tàu bay tiên tiến nhất hiện nay. Gói thầu 4.6, được liên danh nhà thầu khởi công xây dựng vào tháng 8-2023. Ban đầu, gói thầu này có thời gian thi công xây dựng là 23 tháng, hoàn thành vào cuối tháng 7-2025. Tuy nhiên, thời gian thi công sau đó đã được điều chỉnh, hoàn thành vào cuối tháng 4-2025, vượt tiến độ 3 tháng.

Sân bay Long Thành thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn vào cuối tháng 9-2025- Ảnh 2.

Hệ thống đèn tín hiệu trên đường băng số 1 Sân bay Long Thành đã được lắp đặt hoàn thiện và chính thức sáng đèn, vận hành thử nghiệm thành công trong tháng 4-2025

Đến nay, tổng khối lượng gói thầu 4.6 đã đạt trên 95%, cơ bản hoàn thành hạng mục đường băng số 1. Phần khối lượng còn lại tại các khu vực chờ lún, giao cắt với gói thầu hạ tầng ngầm đang triển khai tại sân đỗ ga hàng hóa sẽ được thi công hoàn thiện trong thời gian tới.

Cuối tháng 4-2025, hệ thống đèn tín hiệu trên đường băng số 1 Sân bay Long Thành đã được lắp đặt hoàn thiện và chính thức sáng đèn, vận hành thử nghiệm thành công. Sau đó, do trong quá trình thi công các hạng mục khác của Dự án Sân bay Long Thành, các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công có lưu thông qua khu vực đường băng số 1 nên một số vị trí đèn đã được tháo để phục vụ thi công. Hiện nay, để phục vụ công tác bay hiệu chuẩn, các đèn này được nhà thầu thi công lắp đặt trở lại.

sân bay Long Thành tỉnh đồng nai Tân Sơn Nhất khai thác sân bay Cảng hàng không cảng hàng không quốc tế
