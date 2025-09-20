Chiều 20-9, phát biểu kết luận phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, nêu rõ mục tiêu quan trọng thời gian tới là rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế, để chuyển đổi trạng thái từ quản lý là chính và "không quản được thì cấm" sang trạng thái kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu "không thể chậm trễ hơn" trong tháo gỡ các điểm nghẽn pháp luật, chuyển trạng thái sang kiến tạo và phục vụ. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cùng với tăng cường giám sát. Cùng với đó, cương quyết cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, làm ách tắc phát triển.

Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, theo Thủ tướng, cần cắt giảm thủ tục, nâng cao năng lực kiến tạo phát triển, năng lực phục vụ nhân dân thông qua hệ thống pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu sau phiên họp này, các bộ, cơ quan ngang bộ bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo để triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật đối với kết quả rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, tổ chức thực hiện, với một số nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, cần công khai ý kiến trả lời của bộ ngành trên Cổng thông tin điện tử của bộ, Cổng pháp luật quốc gia. Đồng thời, gửi đến các cơ quan, tổ chức đã phản ánh, kiến nghị.

Việc xem xét, xử lý đối với các bất cập, vướng mắc trong quy định pháp luật, Thủ tướng yêu cầu những vấn đề đã nhận diện tại các dự án luật có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2025 thì đề xuất xử lý ngay trong quá trình hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua. Đối với các dự án luật chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 thì xem xét, bổ sung vào chương trình để kịp thời xử lý.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh trong trường hợp cần thiết, có thể vận dụng cơ chế tại Nghị quyết số 206 ngày 24-6-2025 của Quốc hội khóa XV về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật để giải quyết, tháo gỡ kịp thời các "điểm nghẽn", "nút thắt" thể chế.

Đối với kết quả rà soát, phản ánh, kiến nghị của các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp phân loại, chuyển đến các bộ ngành liên quan để xử lý, trả lời đúng quy định.

Đối với kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động và chịu trách nhiệm việc xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm, hiệu quả các "điểm nghẽn" do quy định pháp luật trong năm 2025.

Người đứng đầu Chính phủ giao các bộ ngành bám sát kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ được giao, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là "cần tiếp tục làm tốt việc này với tinh thần là trong năm 2025 phải cơ bản tháo gỡ hết những rào cản, khó khăn, vướng mắc về thể chế để tạo nền tảng phát triển cho giai đoạn tới".