HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng yêu cầu bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về hoàn thiện thể chế

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm, hiệu quả các "điểm nghẽn" do quy định pháp luật trong năm 2025.

Chiều 20-9, phát biểu kết luận phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, nêu rõ mục tiêu quan trọng thời gian tới là rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế, để chuyển đổi trạng thái từ quản lý là chính và "không quản được thì cấm" sang trạng thái kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Thủ tướng yêu cầu bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về hoàn thiện thể chế- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu "không thể chậm trễ hơn" trong tháo gỡ các điểm nghẽn pháp luật, chuyển trạng thái sang kiến tạo và phục vụ. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cùng với tăng cường giám sát. Cùng với đó, cương quyết cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, làm ách tắc phát triển.

Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, theo Thủ tướng, cần cắt giảm thủ tục, nâng cao năng lực kiến tạo phát triển, năng lực phục vụ nhân dân thông qua hệ thống pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu sau phiên họp này, các bộ, cơ quan ngang bộ bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo để triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật đối với kết quả rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, tổ chức thực hiện, với một số nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, cần công khai ý kiến trả lời của bộ ngành trên Cổng thông tin điện tử của bộ, Cổng pháp luật quốc gia. Đồng thời, gửi đến các cơ quan, tổ chức đã phản ánh, kiến nghị.

Việc xem xét, xử lý đối với các bất cập, vướng mắc trong quy định pháp luật, Thủ tướng yêu cầu những vấn đề đã nhận diện tại các dự án luật có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2025 thì đề xuất xử lý ngay trong quá trình hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua. Đối với các dự án luật chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 thì xem xét, bổ sung vào chương trình để kịp thời xử lý.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh trong trường hợp cần thiết, có thể vận dụng cơ chế tại Nghị quyết số 206 ngày 24-6-2025 của Quốc hội khóa XV về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật để giải quyết, tháo gỡ kịp thời các "điểm nghẽn", "nút thắt" thể chế.

Đối với kết quả rà soát, phản ánh, kiến nghị của các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp phân loại, chuyển đến các bộ ngành liên quan để xử lý, trả lời đúng quy định.

Đối với kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động và chịu trách nhiệm việc xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm, hiệu quả các "điểm nghẽn" do quy định pháp luật trong năm 2025.

Người đứng đầu Chính phủ giao các bộ ngành bám sát kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ được giao, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là "cần tiếp tục làm tốt việc này với tinh thần là trong năm 2025 phải cơ bản tháo gỡ hết những rào cản, khó khăn, vướng mắc về thể chế để tạo nền tảng phát triển cho giai đoạn tới".

Tin liên quan

Đồng bằng sông Hồng còn 6 địa phương, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò đầu tàu

Đồng bằng sông Hồng còn 6 địa phương, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò đầu tàu

(NLĐO)- Ngày 20-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, chủ trì hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phòng ngừa, ứng phó tổng thể, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

"Có tiền không tiêu được", Thủ tướng yêu cầu xử lý cán bộ yếu kém trong đầu tư công

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực để giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025.

Tổng Bí thư thủ tướng phạm minh chính chính quyền địa phương thủ tục hành chính hoàn thiện thể chế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo