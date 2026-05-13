Chủ lô hàng "xác ve sầu không chứng minh được nguồn gốc" có bị xử phạt?

Thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn, chủ sở hữu của lô hàng 80 kg xác ve sầu đã chủ động đến trụ sở của đơn vị để phối hợp làm rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu chủ hàng xuất trình được đầy đủ giấy tờ hợp lý, chứng minh tính hợp pháp của 80 kg dược liệu, đơn vị sẽ tiến hành các thủ tục để trao trả lại số hàng trên theo đúng quy định.



Số lô hàng xác ve sầu bị Đội QLTT số 1 thu giữ vì chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Đội QLTT số 1

Đội QLTT số 1 đang thẩm định tính hợp lệ của các bảng kê thu mua và chứng từ mà chủ hàng đã cung cấp.

Tuy nhiên, nếu giấy tờ chủ hàng cung cấp không đủ căn cứ để xác minh nguồn gốc của lô hàng, chủ hàng có thể xử phạt hành chính theo quy định.

Việc người vận chuyển hoặc chủ cơ sở thu mua không xuất trình được giấy tờ theo quy định có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 17 Nghị định 98 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 24/2025/NĐ-CP.

Mức xử phạt đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ có thể lên tới 50 triệu đồng.

Cùng với đó, Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính cho phép tạm giữ tang vật trong trường hợp cần thiết để xác minh tình tiết phục vụ xử lý vụ việc.

TS, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, nhấn mạnh ngoài việc bị xử phạt tiền, hàng hóa vi phạm còn có thể bị tịch thu nếu không đủ căn cứ chứng minh tính hợp pháp.