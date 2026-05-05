Sức khỏe

Ăn ve sầu, nhiều người nhập viện

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Bệnh nhân bị ngộ độc vì ăn ve sầu có biểu hiện như đau bụng, tiêu chảy, khó thở và nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn tới tử vong.

Ngày 5-5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết chỉ trong vòng 1 tháng, bệnh viện này tiếp nhận 9 bệnh nhân bị ngộ độc vì ăn ve sầu.

Các bệnh nhân bị ngộ độc chủ yếu ở các xã Hướng Phùng, Lìa, Tân Lập, Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị); trong đó, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 17 tuổi, lớn tuổi nhất 86 tuổi.

Nhiều người bị ngộ độc vì ăn ve sầu - Ảnh 1.

Nhiều người bị ngộ độc vì ăn ve sầu. Ảnh Minh hoạ

Thời điểm này, ve sầu xuất hiện khá nhiều và nhiều người bắt loài này mang về để chế biến thành nhiều món ăn.

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá, bệnh nhân bị ngộ độc vì ăn ve sầu có biểu hiện đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ, nặng hơn thì khó thở và nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn tới tử vong.

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa và các Trạm y tế xã trên địa bàn đã thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở người dân không nên ăn ve sầu.

Tuy nhiên, một số người bỏ qua khuyến cáo này. Vì vậy, số ca ngộ độc ve sầu chưa giảm, mỗi năm có trên 10 ca nhập viện, cao điểm vào mùa hè.

Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến người dân bị ngộ độc khi ăn ve sầu và nhộng ve sầu là do ve sầu chui dưới lòng đất nên dễ mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Khi gặp nhiệt độ, độ ẩm và môi trường sinh trưởng thích hợp, các bào tử nấm lây nhiễm và ấu trùng sẽ sinh sôi nảy nở dữ dội, biến cơ thể của côn trùng và ấu trùng thành ổ chứa đầy sợi nấm độc.

Ấu trùng bị các bào tử nấm độc này giết chết nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng bên ngoài nên nhiều người không nhận ra. Ngoài ra, protein trong ve sầu có thể gây sốc phản vệ, dị ứng nghiêm trọng.


46 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

46 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

((NLĐO) - 46 người, chủ yếu là học sinh, nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Quảng Trị. Cơ quan chức năng đang điều tra nguồn thực phẩm.

Cảnh báo ngộ độc từ những cây cảnh "ngắm thì đẹp, chạm thì nguy" trong vườn nhà

(NLĐO) - Hai trẻ ở Vĩnh Long nhập viện vì nuốt phải mủ hoa sứ, gióng lên cảnh báo về những cây cảnh quen thuộc trong vườn nhà tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc.

Tiếp tục xử phạt cơ sở bánh mì gây ngộ độc thực phẩm lần 2

(NLĐO)- Đây là lần thứ 2 cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 ở tỉnh Đồng Tháp gây ra ngộ độc thực phẩm.

