Thời sự

Quản lý thị trường thông tin vụ kiểm tra xe khách chở xác ve sầu xôn xao dư luận

Như Quỳnh

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, 80 kg xác ve sầu khô trên xe khách bị tạm giữ do tài xế không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc theo quy định.

Ngày 10-5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang dừng ở ven đường để lực lượng liên ngành kiểm tra.

Trong clip, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) liên tục yêu cầu nhà xe xuất trình hóa đơn chứng từ của lô hàng ve sầu thì mới cho tiếp tục di chuyển. Nhà xe đã gọi điện cho chủ lô hàng để thông báo việc bị lực lượng chức năng kiểm tra và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Trong clip, thành viên nhà xe đã liên tục thắc mắc việc lực lượng chức năng yêu cầu giấy tờ của lô hàng xác ve sầu sấy khô đang được vận chuyển từ tỉnh Sơn La về Lạng Sơn có đúng quy định hay không.

Quản lý thị trường thông tin vụ kiểm tra xe khách chở xác ve sầu xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Hình ảnh đoàn kiểm tra xe khách chở số lượng lớn xác ve sầu không có giấy tờ. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi clip đăng tải, đã xuất hiện nhiều bình luận trái chiều, trong đó có ý kiến cho rằng việc yêu cầu "giấy tờ nguồn gốc của số ve sầu" là không hợp lý.

Ngày 11-5, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn thông tin vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ 30 ngày 10-5, tại quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn) kiểm tra xe khách giường nằm biển kiểm soát 26B-003.xx.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 bao tải tổng trọng lượng 80 kg chứa xác ve sầu sấy khô (còn gọi là thuyền thoái). Đây là nguyên liệu làm thuốc thuộc danh mục của Bộ Y tế ban hành tại Thông tư 09/2024/TT-BYT. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe cho biết chỉ vận chuyển thuê lấy tiền cước và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng.

Quản lý thị trường thông tin vụ kiểm tra xe khách chở xác ve sầu xôn xao dư luận - Ảnh 2.

Số xác ve sầu đang bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: QLTT

Theo một lãnh đạo Đội QLTT số 1, xác ve sầu không thuộc danh mục hàng cấm. Tuy nhiên, nếu lưu thông trên thị trường với số lượng lớn nhằm mục đích kinh doanh, xuất khẩu hoặc cung ứng cho các cơ sở Đông y thì bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Hàng hóa thu mua từ người dân hoặc người đi rừng, chủ hàng cần có bảng kê, hợp đồng thu mua hoặc cam kết về địa điểm khai thác. 

Đối với giao dịch thương mại, hàng hóa phải kèm hóa đơn bán hàng theo quy định. Trong trường hợp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng có quyền tạm giữ hàng hóa để xác minh.

Hiện, Đội QLTT số 1 đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng trên để xác minh, làm việc với chủ sở hữu.

Cục trưởng đi kiểm tra hàng Tết, trực tiếp mua sản phẩm tại chợ

