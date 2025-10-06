HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền

Chủ nhà máy rác bị điều tra, rác thải ùn ứ nhiều nơi ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Sau khi nhà máy xử lý rác Bắc Quảng Nam bị điều tra vì chôn lấp chất thải trái quy định, rác thải ùn ứ tại nhiều phường xã ở Quảng Nam cũ.

Ngày 6-10, ông Võ Như Toàn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, cho biết đã có văn bản tham mưu UBND TP Đà Nẵng về hướng xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương phía Bắc tỉnh Quảng Nam cũ.

Chủ nhà máy rác điều tra , Đà Nẵng đối mặt với rác thải ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh 1.

Chủ nhà máy rác điều tra , Đà Nẵng đối mặt với rác thải ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh 2.

Rác thải bị ùn ứ tại nhiều nơi ở TP Đà Nẵng

Tuy nhiên, theo ông Toàn, do lãnh đạo TP bận công tác nên chưa xem xét thông qua. "Hiện chúng tôi đang chờ lãnh đạo UBND TP quyết định, chắc trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ có chủ trương" – ông Toàn nói.

Chủ nhà máy chôn lấp trái quy định khoảng 20.000 tấn chất thải

Trước đó, ngày 24-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường - Bộ Công an phát hiện nhân viên của Công ty CP môi trường Huy Hoàng Eco (chủ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam) - có hành vi điều khiển 2 ô tô tải chở chất thải đến đổ tại khu vực đồi núi thuộc khu Hòa Đông, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng.

Chủ nhà máy rác điều tra , Đà Nẵng đối mặt với rác thải ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh 3.

Một bãi chứa rác thải ngay bên đường tại khu dân cư ở xã Hà Nha - TP Đà Nẵng

Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty Huy Hoàng Eco đã chôn lấp trái quy định khoảng 20.000 tấn chất thải.

Được biết, Công ty Huy Hoàng Eco được giao thu gom, xử lý rác tại địa bàn các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn thuộc tỉnh Quảng Nam cũ (khoảng 15 phường xã ở TP Đà Nẵng hiện nay), với trung bình 220 tấn rác/ngày.

Rác thải bị ùn ứ nhiều nơi, nguy cơ ô nhiễm môi trường trầm trọng

Sau khi bị điều tra, từ ngày 25-9, Công ty Huy Hoàng Eco thông báo dừng thu gom, xử lý rác. 10 ngày qua, nhiều tuyến đường và khu dân cư tại nhiều phường xã ở TP Đà Nẵng đang phải đối mặt mới nguy cơ ô nhiễm môi trường trầm trọng, rác thải ùn ứ chất thành đống.

Chủ nhà máy rác điều tra , Đà Nẵng đối mặt với rác thải ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh 4.

Chủ nhà máy rác điều tra , Đà Nẵng đối mặt với rác thải ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh 5.

Chủ nhà máy rác điều tra , Đà Nẵng đối mặt với rác thải ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh 6.

Rác thải chất thành đống trên tuyến đường ở xã Điện Bàn Tây

Trên địa bàn các xã như Hà Nha, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, các phường Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông không khó để bắt gặp hình ảnh rác thải chất thành đống dọc đường, bốc mùi hôi thối hết sức khó chịu.

Nhiều người dân bày tỏ bức xúc khi Công ty Huy Hoàng Eco đã thu tiền rác nhiều tháng, có người đã đóng cả năm nhưng đến nay rác thải không được thu gom, gây ô nhiễm mùi hôi nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông, cho biết địa phương đã phải triển khai phương án tạm thời là tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt về các điểm tập kết xa khu dân cư trong vòng 1 tháng.

Chủ nhà máy rác điều tra , Đà Nẵng đối mặt với rác thải ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh 7.

Chủ nhà máy rác điều tra , Đà Nẵng đối mặt với rác thải ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh 8.

Nhiều người dân bày tỏ bức xúc vì công ty đã thu tiền rác cả năm nhưng hiện nay không thu gom rác

Theo ông Vỹ, các điểm tập kết mới được lựa chọn có giao thông thuận tiện và dự kiến có thể chứa hơn 5.200 tấn rác thải sinh hoạt, đảm bảo cho khoảng 14 tuần thu gom.

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết địa phương đang tổ chức thu gom rác thải về bãi chứa tạm của xã. Tuy nhiên, về lâu dài cần phải có giải pháp căn cơ để tránh gây ra tình trạng ô nhiễm, nhất là khi xảy ra mưa lũ.

tỉnh Quảng Nam Bộ Công an Công an TP Đà Nẵng nhà máy rác Bắc Quảng Nam Huy Hoàng eco ùn ứ rác Đà Nẵng
