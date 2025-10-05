HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lãnh đạo Đà Nẵng sang Hà Lan xúc tiến dự án sân bay quốc tế Chu Lai

B.Vân

(NLĐO) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có chuyến công tác tại Hà Lan và giới thiệu về dự án sân bay quốc tế Chu Lai với Công ty NACO

Ngày 5-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết đoàn công tác của thành phố do ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, dẫn đầu vừa có buổi làm việc với nhiều đối tác tại Amsterdam - Hà Lan nhằm xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực đô thị thông minh, hàng không và cảng biển.

Tại buổi làm việc với Công ty NACO - một đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong quy hoạch và thiết kế cảng hàng không quốc tế tại Hà Lan, lãnh đạo Đà Nẵng đã giới thiệu dự án đầu tư, nâng cấp sân bay quốc tế Chu Lai – một trong những dự án trọng điểm của khu vực miền Trung trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giới thiệu dự án sân bay quốc tế Chu Lai tại Hà Lan - Ảnh 1.

Đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng tại buổi làm việc với Công ty NACO ở Hà Lan

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết sân bay Chu Lai đã được Chính phủ Việt Nam quy hoạch trở thành sân bay quốc tế cấp 4F, đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới hàng không khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 

TP Đà Nẵng đang nghiên cứu quy hoạch phát triển đồng bộ các khu phức hợp xung quanh sân bay, hướng tới hình thành một đô thị hàng không hiện đại gắn với thương mại, dịch vụ, logistic và công nghệ cao.

"Thành phố mong muốn NACO đồng hành trong việc tư vấn, đề xuất các giải pháp thiết kế sân bay Chu Lai theo hướng xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, bền vững và đạt chuẩn quốc tế" - Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng nhấn mạnh trong buổi làm việc với NACO. 

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giới thiệu dự án sân bay quốc tế Chu Lai tại Hà Lan - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng làm việc với các đối tác trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Hà Lan

Ông Hưng cũng cho biết Đà Nẵng dự kiến kêu gọi đầu tư sân bay Chu Lai vào đầu năm 2026 theo mô hình hợp tác công – tư (PPP). Thành phố kỳ vọng NACO sẽ kết nối các nhà đầu tư quốc tế uy tín trong lĩnh vực đầu tư, vận hành cảng hàng không đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Đà Nẵng.

Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã làm việc với Cơ quan quản lý Dự án đô thị thông minh Amsterdam để trao đổi về kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh và Công ty Royal Boskalis Westminster N.V. – tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực hạ tầng hàng hải. Tại đây, Đà Nẵng giới thiệu các dự án tiềm năng như cảng Liên Chiểu, nạo vét luồng Cửa Lở, sông Trường Giang, các khu lấn biển để mời gọi hợp tác.

Chuyến xúc tiến đầu tư tại Hà Lan được lãnh đạo TP Đà Nẵng xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực đô thị thông minh, hàng không và cảng biển, qua đó mở ra nhiều cơ hội phát triển đột phá cho sân bay Chu Lai và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Sau sáp nhập, TP Đà Nẵng có 2 sân bay. Trong đó, sân bay Đà Nẵng một trong 3 sân bay lớn nhất Việt Nam có công suất hiện tại từ 10-12 triệu lượt hành khách/năm, khả năng mở rộng để phục vụ hơn 20 triệu lượt hành khách/năm. Sân bay Chu Lai thuộc xã Núi Thành được quy hoạch đạt cấp 4F, với mục tiêu phục vụ 10 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 30 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

