Chủ nhân Giải Nobel Hòa bình 2025 được xướng tên

Ủy ban Nobel Na Uy hôm 10-10 công bố giải Nobel Hòa bình 2025 thuộc về bà Maria Corina Machado vì "những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy các quyền dân chủ cho người dân Venezuela" - theo trang Nobelprize.org.

Sinh năm 1967, bà Machado học ngành kỹ thuật và tài chính, bà từng có thời gian ngắn làm trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 1992, bà thành lập Quỹ Atenea, hoạt động vì lợi ích của trẻ em đường phố ở thủ đô Caracas của Venezuela. 10 năm sau, bà là một trong những người sáng lập Súmate, một tổ chức thúc đẩy bầu cử tự do và công bằng, đồng thời thực hiện đào tạo và giám sát bầu cử.

Năm 2010, bà được bầu vào Quốc hội, giành được số phiếu bầu cao kỷ lục.

Ủy ban Nobel Na Uy hôm 10-10 công bố giải Nobel Hòa bình 2025 thuộc về bà Maria Corina Machado. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, mỗi giải thưởng trị giá 11 triệu krona Thụy Điển (gần 1,2 triệu USD) và người chiến thắng cũng sẽ nhận được huy chương vàng và bằng chứng nhận.

Lễ trao giải diễn ra vào ngày 10-12, kỷ niệm ngày mất của nhà sáng lập Giải Alfred Nobel. Trong số này, Giải Nobel Hòa bình được trao tại Na Uy trong khi các giải khác được trao ở Thụy Điển.

Năm ngoái, Ủy ban Nobel Na Uy đã công bố trao giải Nobel Hòa bình 2024 cho tổ chức Nihon Hidankyo tại Nhật Bản vì nỗ lực loại bỏ vũ khí hạt nhân.

Nihon Hidankyo là một tổ chức đại diện cho những người sống sót sau các vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki trong Thế chiến 2.

Tổ chức này được thành lập để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân, cung cấp hỗ trợ y tế, và vận động cho hòa bình, cũng như ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong tương lai.