"Giấc mơ" Nobel Hòa bình 2025 của ông Donald Trump có thành hiện thực?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

"Giấc mơ" Nobel Hòa bình 2025 của ông Donald Trump có thành hiện thực?

Phương Linh

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định khả năng ông Donald Trump nhận Nobel Hòa bình còn xa vời, dù tổng thống Mỹ tự nhận có một số nỗ lực ngoại giao đáng chú ý.

Với nỗ lực "tranh cử" Nobel Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dư luận thêm phần bàn tán xôn xao về chủ nhân của giải thưởng danh giá năm 2025.

Các chuyên gia cho biết Ủy ban Nobel Na Uy thường tập trung vào hòa bình bền vững, thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế và hoạt động thầm lặng của các thể chế củng cố những mục tiêu này. Tuy nhiên, theo giới phân tích, ông Donald Trump lại không để tâm vào các thể chế đa phương và phớt lờ biến đổi khí hậu.

Bản thân tổng thống Mỹ nhiều lần bày tỏ tham vọng nhận Nobel Hòa bình kể từ nhiệm kỳ đầu tiên. Gần đây nhất, ông tuyên bố với các đại biểu Liên hợp quốc rằng “ai cũng nói tôi nên nhận giải Nobel Hòa bình”.

Không rõ tên ông Donald Trump có được nhắc tới trong các cuộc họp kín của Ủy ban Nobel gồm 5 thành viên không. 

Một cá nhân không thể tự đề cử nhưng các chính trị gia Mỹ lẫn nước ngoài từng đề cử ông Donald Trump nhiều lần kể từ năm 2018. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính phủ Pakistan đã đưa tên ông Donald Trump cho đợt đề cử năm 2025.

Nobel Hòa bình 2025 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông “xứng đáng” nhận giải thưởng và “đã chấm dứt 7 cuộc xung đột”. “Chưa ai từng làm điều này” - ông Donald Trump nói.

Theo các chuyên gia, ủy ban ưu tiên những nỗ lực đa phương bền vững hơn chiến thắng ngoại giao chóng vánh. Nhà sử học Zenou cho rằng những gì ông Donald Trump làm vẫn chưa được chứng minh tính lâu dài. “Có sự khác biệt rất lớn giữa chấm dứt giao tranh trong ngắn hạn và giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột” - ông Zenou nói.

Ông Zenou cũng nhấn mạnh lập trường xem nhẹ biến đổi khí hậu không phù hợp với nhiều người, trong đó có Ủy ban Nobel, coi đây là thách thức hòa bình lâu dài lớn nhất của hành tinh.

“Tôi cho rằng họ sẽ không trao giải thưởng danh giá nhất thế giới cho một người không tin vào biến đổi khí hậu. Những người đoạt giải trước đây, họ xây dựng cầu nối, thể hiện sự hợp tác và hòa giải quốc tế" - ông Zenou nhận xét.

Ủy ban Nobel từng bị chỉ trích dữ dội vào năm 2009 vì trao giải cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, khi đó ông mới nhậm chức được 9 tháng. Nhiều người cho rằng ông Obama chưa nhậm chức đủ lâu để có tầm ảnh hưởng xứng đáng với giải Nobel.

Không đánh giá cao triển vọng giành giải thưởng của ông Donald Trump năm nay, bà Nina Græger - Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo - chỉ ra Ủy ban Nobel không muốn bị coi là nhượng bộ trước áp lực chính trị.

Lễ công bố giải Nobel năm 2025 bắt đầu vào ngày 6-10 với Nobel Y Học, theo sau là Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế. Nobel Hòa bình sẽ được trao vào ngày 10-10.

Tin liên quan

Nobel Hóa học 2025: Những người đặt nền móng để "bắt" nước, chất ô nhiễm từ không khí

Nobel Hóa học 2025: Những người đặt nền móng để "bắt" nước, chất ô nhiễm từ không khí

(NLĐO) - Ba nhà khoa học từ Nhật Bản, Úc và Mỹ đã đoạt giải Nobel Hóa học 2025 nhờ phát triển một cấu trúc phân tử mới gọi là khung kim loại hữu cơ.

Một hệ thống đại học Mỹ có 3 người nhận Nobel Vật lý 2025

(NLĐO) - Ba nhà khoa học John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis được vinh danh với giải Nobel Vật lý năm 2025.

Nobel Y sinh 2025 vinh danh 3 nhà miễn dịch học Mỹ - Nhật Bản

(NLĐO) - Ba nhà khoa học được trao giải Nobel Y sinh 2025 đã đặt nền móng cho một lĩnh vực nghiên cứu mới trong ngành miễn dịch học.

tổng thống mỹ Liên Hợp Quốc Nobel Nobel hòa bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo