Chủ nhân hit trăm triệu view "Ánh sao và bầu trời" T.R.I trở lại

Giọng ca trăm triệu view T.R.I tái xuất

T.R.I tái xuất với "Con trai yêu con gái"

Sau những dấu ấn riêng trên hành trình âm nhạc, T.R.I tái xuất với "Con trai yêu con gái" - một bản ballad mang màu sắc nhẹ nhàng, kể về những rung động đầu đời và tình cảm đơn phương thuần khiết - thứ cảm xúc mà hầu như ai cũng từng trải qua trong cuộc đời mình.

T.R.I cho biết một người bạn Đài Loan đã ngỏ lời mong muốn thực hiện phiên bản tiếng Việt cho tác phẩm này. Phần lời Việt được chắp bút bởi Đinh Nho Khoa, còn T.R.I là người trực tiếp thể hiện và hoàn thiện sản phẩm.

Lần đầu tiên nghe ca khúc bằng tiếng Đài Loan, T.R.I đã hình dung về một bức tranh rất đẹp của tuổi trẻ - nơi có một người âm thầm thích một người khác nhưng không đủ can đảm để ngỏ lời. Những cảm xúc vụng về, ngây ngô nhưng chân thành ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để phiên bản tiếng Việt ra đời.

Dù từng có giai đoạn muốn rời xa ballad để thử nghiệm những hướng đi mới, T.R.I thừa nhận đây vẫn là thể loại âm nhạc gắn bó sâu sắc nhất với mình. "Ballad là thể loại đã đưa tôi đến với công chúng và nhận được sự yêu thương của khán giả. Sau một khoảng thời gian dạo chơi với âm nhạc và thử sức ở nhiều màu sắc khác nhau, tôi càng trân trọng hơn hành trình mà mình đã đi qua" - anh nói.

Những khung hình đậm chất điện ảnh của "Con trai yêu con gái"

Những khung hình đậm chất điện ảnh trong Con trai yêu con gái của T.R.I

MV "Con trai yêu con gái" được thực hiện tại đảo Phú Quý - vùng đất mang vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên và đầy chất thơ. Lấy bối cảnh cuộc sống của những đứa trẻ trên đảo, câu chuyện trong MV xoay quanh tình cảm đơn phương trong sáng của tuổi mới lớn. Không có những lời tỏ tình kịch tính hay những biến cố lớn lao, cảm xúc được kể bằng những ánh mắt lén nhìn nhau, những khoảnh khắc vô tình chạm mặt và những rung động rất đỗi tự nhiên.

Thông qua dự án lần này, T.R.I mong muốn khán giả có thể hiểu mình một cách trọn vẹn hơn với tư cách một nghệ sĩ. Trước đây, nhiều ca khúc của anh được biết đến rộng rãi thông qua hình thức lyric video, khiến công chúng nhớ đến bài hát nhưng chưa thực sự biết nhiều về con người và câu chuyện phía sau người nghệ sĩ.

T.R.I là một nghệ sĩ đa tài

T.R.I (tên thật Nguyễn Đức Trí, sinh năm 1999) là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ đa năng của V-pop. Theo đuổi con đường tự sáng tác, sản xuất và thể hiện các sản phẩm của mình, T.R.I ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều ca khúc được yêu thích trên các nền tảng số như "Ánh sao và bầu trời", "Chúng ta sau này" ... Trong đó, "Ánh sao và bầu trời" đạt hàng trăm triệu lượt nghe và xem, trở thành bản hit gắn liền với tên tuổi của nam nghệ sĩ.

Không giới hạn bản thân trong một màu sắc âm nhạc cố định, T.R.I liên tục thử nghiệm và chuyển dịch giữa nhiều thể loại như ballad, R&B, EDM hay Hip-hop. Tuy nhiên, những ca khúc mang màu sắc tự sự, giàu cảm xúc vẫn là thế mạnh giúp anh xây dựng lượng khán giả trung thành trong nhiều năm qua.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, T.R.I còn được biết đến là một nhà sản xuất âm nhạc tài năng. Anh từng là producer trẻ tuổi nhất tham gia chương trình The Heroes 2021 và nhận đề cử hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm" tại Giải thưởng Cống Hiến. Với hành trình phát triển bền bỉ cùng tư duy âm nhạc hiện đại, T.R.I đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong thế hệ nghệ sĩ trẻ của nhạc Việt.