Chủ sạp chè hơn 50 năm ở chợ Tân Định tiết lộ lý do giữ giá bán nhiều năm

Sau Tết Nguyên đán, trong khi nhiều hàng quán rục rịch tăng giá do nguyên vật liệu tăng, chi phí vận hành tăng thì bà Phạm Thị Hồng Nhi, chủ sạp chè Bà Mười, chợ Tân Định (phường Tân Định, TPHCM), vẫn giữ giá 15.000 đồng/bịch chè các loại.

Dù vật giá leo thang 3 năm qua nhưng chè vẫn giữ giá 15.000 đồng/bịch

Theo bà Nhi, đầu năm, nhiều chi phí tăng như giá gas tăng 10.000 đồng/bình, hạt đậu trắng tăng 5.000 đồng/kg, các loại khoai vẫn giữ giá cao như trong Tết nhưng bà vẫn giữ giá bán vì "chợ vắng quá, tăng giá sẽ bán chậm hơn".

Bà cho biết sạp chè này bà tiếp quản lại từ mẹ, sạp đã có tuổi đời hơn 50 năm nhưng rất ít khi tăng giá. Qua thời gian, mỗi ly chè chỉ từ vài ngàn đồng lên 10.000 đồng, 12.000 đồng và ổn định giá 15.000 đồng suốt hơn 3 năm nay.

Bà Nhi, chủ sạp chè hơn 50 năm ở chợ Tân Định, tiết lộ lý do giữ giá bán suốt nhiều năm





Bà Hồng, chủ sạp trái cây Hồng Lý, cho biết khách đi chợ rất vắng, tiểu thương phải tập trung trưng bày, mời khách để bán được hàng.

Trái cây nội địa ổn định hoặc giảm; một số loại trái cây được chọn cúng nhiều như xoài cát Hòa Lộc, mãng cầu thường cao vào ngày cúng

Bà Trần Thị Xuân Thảo, kinh doanh thực phẩm, cho hay đa số sản phẩm giữ ổn định như trong Tết. Riêng cà phê hòa tan tăng 5.000 đồng/hộp sau khi đã tăng 5.000 đồng/hộp vào trước Tết.

Tuy nhiên, hạt điều lại giảm 20.000 đồng/kg, còn 340.000 đồng/kg. Đây là món mà các Việt kiều về nước mua rất nhiều.

Hàng thủy hải sản tươi không tăng giá



