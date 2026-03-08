Chủ sạp chè hơn 50 năm ở chợ Tân Định tiết lộ lý do giữ giá bán nhiều năm

Sau Tết Nguyên đán, trong khi nhiều hàng quán rục rịch tăng giá do nguyên vật liệu tăng, chi phí vận hành tăng thì bà Phạm Thị Hồng Nhi, chủ sạp chè Bà Mười, chợ Tân Định (phường Tân Định, TPHCM), vẫn giữ giá 15.000 đồng/bịch chè các loại.
Theo bà Nhi, đầu năm, nhiều chi phí tăng như giá gas tăng 10.000 đồng/bình, hạt đậu trắng tăng 5.000 đồng/kg, các loại khoai vẫn giữ giá cao như trong Tết nhưng bà vẫn giữ giá bán vì "chợ vắng quá, tăng giá sẽ bán chậm hơn".
Bà cho biết sạp chè này bà tiếp quản lại từ mẹ, sạp đã có tuổi đời hơn 50 năm nhưng rất ít khi tăng giá. Qua thời gian, mỗi ly chè chỉ từ vài ngàn đồng lên 10.000 đồng, 12.000 đồng và ổn định giá 15.000 đồng suốt hơn 3 năm nay.
Bà Nhi, chủ sạp chè hơn 50 năm ở chợ Tân Định, tiết lộ lý do giữ giá bán suốt nhiều năm
