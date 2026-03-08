HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chủ sạp chè hơn 50 năm ở chợ Tân Định tiết lộ lý do giữ giá bán nhiều năm

Tin-ảnh-clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Dù giá nhiều nguyên liệu tăng nhưng chủ sạp chè hơn 50 năm, có tiếng ở chợ Tân Định (TPHCM) vẫn quyết giữ giá suốt nhiều năm

Sau Tết Nguyên đán, trong khi nhiều hàng quán rục rịch tăng giá do nguyên vật liệu tăng, chi phí vận hành tăng thì bà Phạm Thị Hồng Nhi, chủ sạp chè Bà Mười, chợ Tân Định (phường Tân Định, TPHCM), vẫn giữ giá 15.000 đồng/bịch chè các loại. 

Chủ sạp chè chợ Tân Định giữ giá bán suốt 3 năm qua bất chấp biến động - Ảnh 2.

Dù vật giá leo thang 3 năm qua nhưng chè vẫn giữ giá 15.000 đồng/bịch

Theo bà Nhi, đầu năm, nhiều chi phí tăng như giá gas tăng 10.000 đồng/bình, hạt đậu trắng tăng 5.000 đồng/kg, các loại khoai vẫn giữ giá cao như trong Tết nhưng bà vẫn giữ giá bán vì "chợ vắng quá, tăng giá sẽ bán chậm hơn".

Bà cho biết sạp chè này bà tiếp quản lại từ mẹ, sạp đã có tuổi đời hơn 50 năm nhưng rất ít khi tăng giá. Qua thời gian, mỗi ly chè chỉ từ vài ngàn đồng lên 10.000 đồng, 12.000 đồng và ổn định giá 15.000 đồng suốt hơn 3 năm nay.

Bà Nhi, chủ sạp chè hơn 50 năm ở chợ Tân Định, tiết lộ lý do giữ giá bán suốt nhiều năm


Chủ sạp chè chợ Tân Định giữ giá bán suốt 3 năm qua bất chấp biến động - Ảnh 5.

Bà Hồng, chủ sạp trái cây Hồng Lý, cho biết khách đi chợ rất vắng, tiểu thương phải tập trung trưng bày, mời khách để bán được hàng.

Chủ sạp chè chợ Tân Định giữ giá bán suốt 3 năm qua bất chấp biến động - Ảnh 6.

Trái cây nội địa ổn định hoặc giảm; một số loại trái cây được chọn cúng nhiều như xoài cát Hòa Lộc, mãng cầu thường cao vào ngày cúng

Chủ sạp chè hơn 50 tuổi ở chợ Tân Định tiết lộ lý do giữ giá bán suốt nhiều năm - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Xuân Thảo, kinh doanh thực phẩm, cho hay đa số sản phẩm giữ ổn định như trong Tết. Riêng cà phê hòa tan tăng 5.000 đồng/hộp sau khi đã tăng 5.000 đồng/hộp vào trước Tết.

Chủ sạp chè chợ Tân Định giữ giá bán suốt 3 năm qua bất chấp biến động - Ảnh 8.

Tuy nhiên, hạt điều lại giảm 20.000 đồng/kg, còn 340.000 đồng/kg. Đây là món mà các Việt kiều về nước mua rất nhiều.

Chủ sạp chè chợ Tân Định giữ giá bán suốt 3 năm qua bất chấp biến động - Ảnh 9.

Hàng thủy hải sản tươi không tăng giá


Hàng loạt lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hàng loạt lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(NLĐO)- Cơ quan thuế đã đưa ra các lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân để người nộp thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

Hộ kinh doanh có nhiều địa điểm bán hàng phải hết sức lưu ý quy định mới này

(NLĐO) - Trụ sở hộ kinh doanh là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh và cũng là địa chỉ liên lạc do chủ hộ đăng ký để cơ quan quản lý làm việc khi cần thiết

Giá hoa ngày 8-3 tăng mạnh, có loại gấp gần 10 lần

(NLĐO) - Trong dịp 8-3 năm nay, hoa hồng là mặt hàng tăng giá mạnh nhất.

