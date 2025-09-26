Chủ tài khoản Facebook "Trương Vô Kỵ" bị phạt 1 năm 6 tháng tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chủ tài khoản Facebook "Trương Vô Kỵ" bị phạt 1 năm 6 tháng tù

Hải Đường

(NLĐO) – Chủ tài khoản Facebook "Trương Vô Kỵ" và cha mẹ của bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình

Ngày 26-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 9, tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Trương Vô Kỵ (21 tuổi; ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh) 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo là chủ tài khoản Facebook có tên "Trương Vô Kỵ".

Chủ tài khoản Facebook Trương Vô Kỵ bị phạt 1 năm 6 tháng tù vì tàng trữ vũ khí - Ảnh 1.

Chủ tài khoản Facebook Trương Vô Kỵ bị phạt 1 năm 6 tháng tù vì tàng trữ vũ khí - Ảnh 2.

Bị cáo Trương Vô Kỵ và tang vật.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, thông qua công tác giám sát, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên "Trương Vô Kỵ" đăng tải thông tin rao bán một khẩu súng tự chế bắn đạn chì. Bài viết kèm theo hình ảnh khẩu súng và được chia sẻ trên nhiều hội, nhóm khác nhau.

Sau quá trình xác minh, công an đã xác định được đối tượng Trương Vô Kỵ đã rao bán khẩu súng qua mạng.

Ngày 4-4-2025, công an đã bắt giữ Kỵ và thu giữ 1 khẩu súng khí nén dài 1,3 m là vũ khí quân dụng và 1 hộp đạn gồm 93 viên.

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Vô Kỵ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; bản thân bị cáo và cha, mẹ của bị cáo cũng xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt tù để bị cáo sớm trở về với gia đình.

Tin liên quan

Tuyên án 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng số lượng lớn ở Gia Lai

Tuyên án 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng số lượng lớn ở Gia Lai

(NLĐO) - Đây là vụ án chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Vụ cháy quán karaoke An Phú: Nhiều bị cáo được giảm án, có người trả tự do tại tòa

(NLĐO) - Do xuất hiện nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án sâu cho nhiều bị cáo liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú.

TP HCM: Hai ông hàng xóm “vừa là bị cáo vừa là bị hại”

(NLĐO) - Từ chuyện trẻ con đá bóng ở lối đi chung, 2 ông hàng xóm trở thành 2 bị cáo cũng là 2 bị hại trong vụ án.

tỉnh Tây Ninh tỉnh Long An tài khoản facebook Trương Vô Kỵ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo