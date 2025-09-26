Chủ tài khoản Facebook "Trương Vô Kỵ" bị phạt 1 năm 6 tháng tù

Ngày 26-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 9, tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Trương Vô Kỵ (21 tuổi; ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh) 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo là chủ tài khoản Facebook có tên "Trương Vô Kỵ".

Bị cáo Trương Vô Kỵ và tang vật.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, thông qua công tác giám sát, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên "Trương Vô Kỵ" đăng tải thông tin rao bán một khẩu súng tự chế bắn đạn chì. Bài viết kèm theo hình ảnh khẩu súng và được chia sẻ trên nhiều hội, nhóm khác nhau.

Sau quá trình xác minh, công an đã xác định được đối tượng Trương Vô Kỵ đã rao bán khẩu súng qua mạng.

Ngày 4-4-2025, công an đã bắt giữ Kỵ và thu giữ 1 khẩu súng khí nén dài 1,3 m là vũ khí quân dụng và 1 hộp đạn gồm 93 viên.

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Vô Kỵ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; bản thân bị cáo và cha, mẹ của bị cáo cũng xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt tù để bị cáo sớm trở về với gia đình.