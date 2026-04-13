HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người đàn ông đỗ xe ô tô chắn ngang cổng Trạm CSGT nhiều giờ

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cố tình đỗ xe ô tô chắn ngang cổng Trạm CSGT nhiều giờ, người đàn ông bị khởi tố.

Ngày 13-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Khoát (SN 1964, trú tại tiểu khu 1, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

- Ảnh 1.

Hoàng Xuân Khoát tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, sáng 2-3, ông Khoát đến Cụm 10 Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ để giải quyết vi phạm hành chính về hành vi điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép.

Quá trình làm việc, người đàn ông này đã tự ý cầm hồ sơ vi phạm mang ra ô tô cá nhân BKS 26A-114.99 rồi khóa cửa xe, không hợp tác với lực lượng chức năng.

Tuy được cán bộ, chỉ huy đơn vị nhiều lần tuyên truyền, vận động, yêu cầu trả lại hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định nhưng ông Khoát không chấp hành.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hoàng Xuân Khoát đã điều khiển ô tô đỗ chắn ngang cổng Trạm CSGT, gây cản trở hoạt động bình thường của lực lượng chức năng. Sự việc kéo dài đến 17 giờ 15 phút cùng ngày đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

- Ảnh 3.

Hoàng Xuân Khoát đậu xe ô tô chắn lối vào Trạm CSGT. Ảnh: Công an cung cấp 

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hoàng Xuân Khoát đã xâm phạm hoạt động của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Xôn xao clip tài xế xe biển xanh bị người phụ nữ hành hung vì đỗ xe chắn cửa

(NLĐO) - Đỗ xe chắn trước cửa một căn nhà, tài xế xe biển xanh bị người phụ nữ và một người đàn ông hành hung

Bị phạt hơn 13 triệu đồng vì đỗ xe sai chỗ, còn xúc phạm công an quận

(NLĐO) - Sau khi bị Đội CSGT – TT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) dán giấy phạt vì đỗ xe ô tô tại nơi có biển cấm, người đàn ông chụp ảnh và xúc phạm lực lượng chức năng trên mạng xã hội.

Mâu thuẫn việc chỗ đỗ xe, Vụ phó "vung tay" thẳng vào mặt người phụ nữ

(NLĐO)- Mâu thuẫn liên quan đến chỗ đỗ ôtô, ông Vũ Văn Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã "vung tay" vào mặt người phụ nữ hàng xóm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo