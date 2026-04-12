Người phụ nữ thường xuyên đến trụ sở gây rối, xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người phụ nữ thường xuyên đến trụ sở gây rối, xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo

Như Quỳnh

(NLĐO) - Thường xuyên đến trụ sở gây rối, xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo tỉnh, người phụ nữ bị bắt giữ.

Ngày 12-4, tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc (SN 1950, trú tại tổ 10, phường Điện Biên Phủ) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Người phụ nữ thường xuyên đến trụ sở gây rối, xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo Công an Điện Biên, Nguyễn Thị Ngọc là đối tượng nhiều lần đến trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hò hét, gây rối làm mất trật tự, sử dụng lời nói bịa đặt, đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Trước đó, ngày 9-11-2025, Công an phường Điện Biên Phủ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, không những không chấp hành, đối tượng tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm.

Ngày 2-4, tại khu vực tiếp công dân của Tỉnh ủy Điện Biên (số 823, tổ 5, phường Điện Biên Phủ), Nguyễn Thị Ngọc tiếp tục hò hét, chửi bới, đưa ra các yêu sách vô căn cứ nhằm gây áp lực đối với lãnh đạo tỉnh.

Mặc dù đã được cán bộ tiếp công dân nhắc nhở, yêu cầu chấp hành nội quy, không phát ngôn sai sự thật, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, đối tượng vẫn cố tình không chấp hành, tiếp tục gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Hai người bị phạt vì đăng bài xúc phạm công an trên Facebook

Hai người bị phạt vì đăng bài xúc phạm công an trên Facebook

(NLĐO) - Hai người ở Quảng Trị bị phạt mỗi người 5 triệu đồng sau khi đăng bài viết và bình luận trên Facebook với nội dung xúc phạm công an.

Quảng Trị: Công an thông tin về đối tượng xúc phạm lực lượng chức năng

(NLĐO) - Công an đã mời một nam thanh niên 18 tuổi đến làm việc sau khi người này lập Facebook ảo, nhắn tin xúc phạm, thách thức lực lượng chức năng.

Bị xử phạt, cô gái livestream xúc phạm CSGT

(NLĐO) - Bức xúc vì bị xử phạt vi phạm giao thông, một cô gái ở Gia Lai đã livestream trênTikTok xuyên tạc, xúc phạm lực lượng CSGT

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo