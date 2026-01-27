Chủ tịch 1 công ty chứng khoán từ nhiệm sau khi báo lợi nhuận tăng gấp 16 lần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chủ tịch 1 công ty chứng khoán từ nhiệm sau khi báo lợi nhuận tăng gấp 16 lần

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Ông Đào Lê Huy từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Hải Phòng từ ngày 27-1 vì lý do cá nhân và thay vào đó là ông Nguyễn Tuấn Anh.

Ngày 27-1, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco, mã chứng khoán: HAC) đã công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Đào Lê Huy. Ông Huy xin từ nhiệm vị trí này từ ngày 27-1 vì lý do cá nhân.

Thay vào đó, ông Nguyễn Tuấn Anh sẽ đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT Haseco nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ 27-1.

Động thái từ nhiệm diễn ra ngay sau khi Haseco hoàn tất đợt tăng vốn quy mô lớn và công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến, thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Cụ thể, Haseco mới đây đã hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phân phối 100 triệu cổ phiếu cho 17 nhà đầu tư trong nước với giá 10.000 đồng/cổ phần, qua đó tăng vốn điều lệ từ 291,8 tỉ đồng lên hơn 1.291 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, công ty sẽ dùng 50% số tiền thu về để chi cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán và 50% chi vào hoạt động cho vay ký quỹ. Toàn bộ số tiền sẽ được giải ngân sau khi kết thúc đợt chào bán.

Chủ tịch HĐQT chứng khoán Hải Phòng từ nhiệm sau lợi nhuận tăng gấp 16 lần - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sẽ đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT Haseco kể từ 27-1

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Haseco ghi nhận doanh thu hoạt động cả năm 2025 đạt hơn 85,5 tỉ đồng, tăng gần 50% so với năm trước. Động lực chính của sự tăng trưởng này đến từ hoạt động tự doanh (FVTPL) với mức lãi ghi nhận hơn 46,5 tỉ đồng.

Cùng với đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 11,7 tỉ đồng (tăng 21% so với năm 2024), doanh thu hoạt động tư vấn đạt 1,64 tỉ đồng (tăng 2,5 lần so với năm 2024). Sau khi trừ các chi phí, Haseco lãi sau thuế gần 45 tỉ đồng, gấp 16 lần so với năm ngoái.

Đáng chú ý, mức lợi nhuận thực tế vượt xa kế hoạch đề ra. Trước đó, Haseco đặt mục tiêu năm 2025 đạt hơn 72 tỉ đồng doanh thu và 4,1 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 12% và 49% so với năm 2024.

Trước đó, tháng 9-2024, Haseco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hiện tại và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Loạt lãnh đạo cũ trong ban quản trị bị miễn nhiệm bao gồm ông Vũ Dương Hiền (Chủ tịch HĐQT), ông Vũ Xuân Thủy (Phó chủ tịch HĐQT), ông Đoàn Đức Luyện…

Đến tháng 6-2025, Haseco cho biết ba cổ đông lớn là ông Trần Anh Đức, ông Đào Sơn Tùng và ông Vũ Hoàng Việt đã đồng loạt thoái toàn bộ vốn sở hữu, tổng cộng hơn 61,24% vốn điều lệ công ty.

Sau động thái thoái vốn trên, Haseco đã miễn nhiệm toàn bộ 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát, đồng thời giảm số lượng thành viên HĐQT.

Sau đó, Haseco bầu mới 3 thành viên HĐQT gồm ông Đào Lê Huy, bà Ngô Thị Song Ngân và ông Nguyễn Tuấn Anh.

Tin liên quan

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán FPT Nguyễn Văn Dũng xin từ nhiệm

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán FPT Nguyễn Văn Dũng xin từ nhiệm

(NLĐO)- Trong đơn từ nhiệm, Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán FPT cho biết do hoàn cảnh cá nhân

Tổng Giám đốc Vinpearl từ nhiệm

(NLĐO)- Vinpearl vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Đặng Thanh Thủy.

Vì sao cả ba lãnh đạo Công ty chứng khoán Tiên Phong xin từ nhiệm trong 1 ngày?

(NLĐO) – Cả ba thành viên HĐQT Công ty chứng khoán Tiên Phong đều được bổ nhiệm vào tháng 4 năm ngoái.

chứng khoán Chủ tịch từ nhiệm haseco
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo