Chủ tịch 1 công ty chứng khoán từ nhiệm sau khi báo lợi nhuận tăng gấp 16 lần

Ngày 27-1, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco, mã chứng khoán: HAC) đã công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Đào Lê Huy. Ông Huy xin từ nhiệm vị trí này từ ngày 27-1 vì lý do cá nhân.

Thay vào đó, ông Nguyễn Tuấn Anh sẽ đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT Haseco nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ 27-1.

Động thái từ nhiệm diễn ra ngay sau khi Haseco hoàn tất đợt tăng vốn quy mô lớn và công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến, thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Cụ thể, Haseco mới đây đã hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phân phối 100 triệu cổ phiếu cho 17 nhà đầu tư trong nước với giá 10.000 đồng/cổ phần, qua đó tăng vốn điều lệ từ 291,8 tỉ đồng lên hơn 1.291 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, công ty sẽ dùng 50% số tiền thu về để chi cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán và 50% chi vào hoạt động cho vay ký quỹ. Toàn bộ số tiền sẽ được giải ngân sau khi kết thúc đợt chào bán.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Haseco ghi nhận doanh thu hoạt động cả năm 2025 đạt hơn 85,5 tỉ đồng, tăng gần 50% so với năm trước. Động lực chính của sự tăng trưởng này đến từ hoạt động tự doanh (FVTPL) với mức lãi ghi nhận hơn 46,5 tỉ đồng.

Cùng với đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 11,7 tỉ đồng (tăng 21% so với năm 2024), doanh thu hoạt động tư vấn đạt 1,64 tỉ đồng (tăng 2,5 lần so với năm 2024). Sau khi trừ các chi phí, Haseco lãi sau thuế gần 45 tỉ đồng, gấp 16 lần so với năm ngoái.

Đáng chú ý, mức lợi nhuận thực tế vượt xa kế hoạch đề ra. Trước đó, Haseco đặt mục tiêu năm 2025 đạt hơn 72 tỉ đồng doanh thu và 4,1 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 12% và 49% so với năm 2024.