Thời sự Xã hội

Chủ tịch Đà Nẵng ký chi 210 tỉ hỗ trợ khẩn cho 72 xã phường khắc phục mưa lũ

Trần Thường

(NLĐO) – TP Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỉ cho 72 xã phường để khắc phục hậu quả do trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10-2025.

Ngày 3-11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn đã ban hành quyết định về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường để hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch Đà Nẵng ký chi 210 tỉ hỗ trợ khẩn cho 72 xã phường khắc phục mưa lũ - Ảnh 1.

Người dân TP Đà Nẵng chạy lũ

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường số tiền 210 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1), khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống của người dân.

Cụ thể, thành phố hỗ trợ các xã, phường: Trà My, Trà Liên, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê, Xã La Êê, Gò Nổi, Hội An Đông, Hội An Tây, Duy Xuyên, Duy Nghĩa, Nam Phước, Thu Bồn, Đại Lộc, Hà Nha, Vu Gia, Thượng Đức, Phú Thuận, Nông Sơn, Quế Phước, Phước Thành, Phước Chánh, Phước Năng, Khâm Đức, Phước Hiệp, Sông Vàng, Sông Kôn, Đăc Pring, Đông Giang, Bến Hiên, Nam Trà My, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng, Tây Giang, Hùng Sơn, A Vương, Hiệp Đức, mỗi địa phương 4 tỉ đồng.

Hỗ trợ các xã, phường: Tây Hồ, Hội An, Sơn Cẩm Hà, Phước Trà, Hòa‍ Vang, Hòa‍ Tiến, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, Lãnh Ngọc, mỗi địa phương 2 tỉ đồng.

Các xã, phường: Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Việt An, Phú Ninh,‍ Ngũ‍ Hành‍ Sơn,Hải‍ Vân, Liên‍ Chiểu, Hòa‍ Xuân, Bà‍ Nà, Điện Bàn, An Thắng, Điện Bàn Tây, Tam Xuân, Bàn Thạch, Quế Sơn Trung, mỗi địa phương được hỗ trợ 1 tỉ đồng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10-2025 đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về cơ sở hạ tầng, nhà cửa, tài sản của Nhà nước và người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thống kê ban đầu có ít nhất 12 người chết và bị thương.


Tin liên quan

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư ở Đà Nẵng

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Sáng 3-11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 2-11 đến rạng sáng 3-11, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng bị ngập sâu

Nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập nặng trở lại, người dân khốn khổ

(NLĐO) – Mưa lớn kéo dài liên tục, nước lớn từ thượng nguồn đổ xuống tràn vào nhà dân trong đêm, đến sáng nay nhiều nơi ở Đà Nẵng nước ngập rất sâu.

Sạt lở kinh hoàng vùi lấp 6 ngôi nhà và một người dân ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Rất may, các hộ dân đã được chính quyền địa phương di dời trước đó, ngoài một người bị thương không có ai bị ảnh hưởng tính mạng.

lũ lụt phó chủ tịch Quảng Nam khắc phục hậu quả Chủ tịch UBND Thành phố chủ tịch đà nẵng
