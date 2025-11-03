Nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập nặng trở lại, người dân khốn khổ

Từ ngày 2 đến sáng 3-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, kéo dài từ đồng bằng lên miền núi. Mưa lớn ở hạ du kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến rất nhiều làng mạc ven sông Vu Gia, Thu Bồn và khu vực gần sông Tam Kỳ bị ngập nước.

Nước lụt dâng trở lại tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng tối 2-11 (Ảnh: Facebook)

Theo người dân, từ tối 2-11 đến rạng sáng 3-11, nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn lên rất nhanh, tràn vào nhà dân. Chỉ trong vòng 1 tuần, nhiều khu vực phải liên tục đón 3-4 trận ngập lụt, nhiều nơi nước chưa kịp rút thì nay lại dâng cao, khiến người dân hết sức vất vả.

Mưa lớn, đường phố ở phường Bàn Thạch bị ngập nặng

Tại khu vực Tam Kỳ, mưa lớn kéo dài liên tục đã khiến nhiều tuyến đường trong đô thị tại các phường Hương Trà, Bàn Thạch, Tam Kỳ bị ngập rất nặng.

Theo bản tin lúc 3 giờ 30 phút sáng 3-11 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, hiện nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh.

Clip: Khu vực rốn lũ xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng dâng cao trong tối 2-11 (Clip: Hoàng Hải Lộc)

Mực nước lúc 1 giờ ngày 3-11 trên các sông Thu Bồn tại Nông Sơn 15,16m trên BĐ3 0,16m, tại Câu Lâu 3,72m- dưới BĐ3 0,28m; tại Hội An 1,92m- dưới BĐ3 0,08m. Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 2,02m- dưới BĐ2 0,18mm.

Clip: Nước ở khu phố cổ Hội An vừa rút xong thì tiếp tục dâng cao trở lại (Clip: Hội An)

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 0,7 – 0,8m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0,3-0,4m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3.

Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức dưới BĐ3 đến trên BĐ3; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Ngập lụt sâu diện rộng diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, Quế Xuân, Hòa Tiến, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn... Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.