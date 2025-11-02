Sạt lở kinh hoàng vùi lấp 6 ngôi nhà và một người dân ở Đà Nẵng

Tối 2-11, ông Hồ Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, vùi lấp nhiều căn nhà.

Clip: Người đàn ông được cứu sống kỳ diệu trong trận sạt lở đất kinh hoàng

6 căn nhà dân ở thôn 4- Phước Thành bị vùi lấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, tại thôn 4, xã Phước Thành, một quả đồi lớn bất ngờ bị sạt lở, đất đá đổ ập xuống vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân.

Lực lượng chức năng đào bới lớp đất đá cứu người đàn ông bị vùi lấp

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Thành đã khẩn trương phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện mưa lớn, đất đá tiếp tục sạt trượt.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, các lực lượng đã cứu thành công ông Hồ Văn Bưởng (SN 1987) ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã. Qua sơ cứu, nạn nhân bị thương nhẹ.

Rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ

Theo ông Hải, trước đó, nhận thấy nguy cơ sạt lở khu vực này, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán người dân đến khu vực an toàn. Trong ngày hôm nay, tại khu vực trung tâm xã bớt mưa, người dân chủ quan về nhà nên khi xảy ra sạt lở bị vùi lấp và bị thương.

Hiện nay lực lượng chức năng xã Phước Thành đang tiếp tục vận động di dời 20 hộ với 60 nhân khẩu tại khu vực này về nơi an toàn.