Thời sự

Chủ tịch Đà Nẵng: Năm con ngựa phải "phi nhanh" ngay từ đầu

Trần Thường

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu phải bắt tay vào việc một cách nhanh chóng ngay từ những ngày làm việc đầu năm mới.

Chiều 23-2, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND Đà Nẵng; ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP - đã đi kiểm tra thực địa và động viên chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam (thuộc TP Đà Nẵng).

Chủ tịch Đà Nẵng: Năm con ngựa phải "phi nhanh" ngay từ đầu năm - Ảnh 1.

Chủ tịch Đà Nẵng: Năm con ngựa phải "phi nhanh" ngay từ đầu năm - Ảnh 2.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng động viên chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án Liên kết vùng miền Trung

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu ngay từ những ngày đầu năm Bính Ngọ phải triển khai thi công nhanh chóng, quyết liệt, đúng tinh thần "năm con ngựa" phải phi nước đại, phi nhanh.

Theo đó, các đơn vị cần tăng tốc tối đa, phấn đấu về đích sớm, góp phần thúc đẩy các dự án trọng điểm của thành phố, tạo nền tảng hạ tầng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh tinh thần quyết tâm, quyết liệt của các cấp, ngành và đơn vị liên quan; yêu cầu tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai nhanh nhất.

Đồng thời, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, Mặt trận, các sở ngành và địa phương, làm việc với tinh thần khẩn trương từng ngày, từng giờ, không để chần chừ làm vuột mất cơ hội và tránh tình trạng dồn tiến độ vào cuối năm.

Chủ tịch Đà Nẵng: Năm con ngựa phải "phi nhanh" ngay từ đầu năm - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng quà, lì xì cho công nhân đầu năm mới

Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam có chiều dài toàn tuyến 31,854 km, gồm 2 hợp phần chính là giao thông và hệ thống điện chiếu sáng. Tổng mức đầu tư dự án là 47,624 triệu USD (tương đương hơn 1.059 tỉ đồng), trong đó vốn ODA 25,474 triệu USD và vốn đối ứng 22,150 triệu USD.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đã bàn giao khoảng 16,65/31,48 km, đạt 52,9%. Tuy nhiên, mặt bằng ở một số đoạn còn rời rạc, vướng nhiều hạ tầng điện, cáp quang chưa được di dời.

Dự án được khởi công ngày 19-7-2023 và dự kiến hoàn thành ngày 30-12-2026 (đã được gia hạn). Tổng giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt 205,14/516,07 tỉ đồng, tương ứng 39,75% khối lượng hợp đồng.

Để bảo đảm hoàn thành dự án trong năm 2026, chủ đầu tư kiến nghị UBND TP Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND các xã tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng sạch. Cụ thể, các đoạn không ảnh hưởng nhà ở, đất ở (11,69 km) cần bàn giao trước ngày 30-3-2026; các đoạn còn vướng nhà ở, phải bố trí tái định cư (3,41 km) phấn đấu bàn giao trước ngày 30-6-2026.

