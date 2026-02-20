Rực rỡ sắc xuân trên vùng đất phía Nam Đà Nẵng

Không khí Tết lan tỏa trong từng góc phố, thu hút đông đảo người dân và du khách đến du xuân, chụp ảnh, tận hưởng nhịp sống tươi vui của vùng đất từng là tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam cũ.

Người dân check-in Quảng trường 24/3

Từ sáng sớm, khu vực quảng trường đã nhộn nhịp người qua lại. Những tiểu cảnh hoa xuân được bài trí công phu với mai vàng, đào thắm, cúc mâm xôi… tạo nên không gian xuân đậm chất truyền thống. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi dạo, các bạn trẻ xúng xính áo dài check-in, còn người lớn tuổi thong thả tản bộ trong tiết trời dịu nhẹ đầu năm.

Nhiều người lưu lại kỷ niệm với linh vật ngựa vàng "mã đáo thành công"

Điểm nhấn của Quảng trường 24/3 năm nay là hệ thống trang trí ánh sáng và các cụm linh vật ngựa được thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ nét văn hóa địa phương. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ khu vực bừng sáng, tạo nên khung cảnh lung linh, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân phía Nam Đà Nẵng.

Hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt uy nghi

Từ một trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Nam trước đây, khu vực này đang từng bước hòa nhịp vào sự phát triển chung của TP Đà Nẵng sau khi sáp nhập. Trong đó, Quảng trường 24/3 tiếp tục giữ vai trò là "trái tim" sinh hoạt văn hóa của người dân.

Các tiểu cảnh được trang trí đẹp mắt

Không chỉ là nơi vui chơi, Quảng trường 24/3 còn là không gian kết nối cộng đồng trong dịp Tết. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu đầu xuân được tổ chức sôi nổi, góp phần tạo khí thế phấn khởi bước vào năm mới.

Sắc xuân tại Quảng trường 24/3 hôm nay không chỉ là vẻ đẹp của hoa lá, của dòng người du xuân, mà còn là biểu tượng cho sự chuyển mình của vùng đất từng là tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam cũ trong hành trình hội nhập vào đô thị Đà Nẵng năng động.

Trong nhịp sống mới, nơi đây vẫn gìn giữ ký ức của một đô thị hiền hòa, bình yên, đồng thời mở ra diện mạo tươi sáng cho chặng đường phát triển phía trước.