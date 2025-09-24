Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Đuma Quốc gia Nga từ ngày 28 đến 29-9-2025.

Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga thời gian qua tiếp tục phát triển năng động trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị không ngừng được củng cố, mức độ tin cậy cao, trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao, diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế, thương mại quay trở lại mức tăng trưởng tích cực.

Hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, du lịch, nhân văn và địa phương hai nước tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng mặc dù gặp nhiều trở ngại do tình hình địa chính trị thế giới mang lại. Hai nước tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác, từng bước khôi phục lại đường bay thẳng tạo ra đòn bẩy, động lực mạnh thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.