Thời sự Chính trị

Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga thăm Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO) - Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29-9.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Đuma Quốc gia Nga từ ngày 28 đến 29-9-2025.

Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga thời gian qua tiếp tục phát triển năng động trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị không ngừng được củng cố, mức độ tin cậy cao, trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao, diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế, thương mại quay trở lại mức tăng trưởng tích cực.

Hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, du lịch, nhân văn và địa phương hai nước tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng mặc dù gặp nhiều trở ngại do tình hình địa chính trị thế giới mang lại. Hai nước tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác, từng bước khôi phục lại đường bay thẳng tạo ra đòn bẩy, động lực mạnh thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, thúc đẩy hợp tác biển

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, thúc đẩy hợp tác biển

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Liên bang Nga hỗ trợ và hợp tác để Việt Nam trở thành quốc gia biển hùng mạnh, góp phần tích cực vào hòa bình, phát triển

Việt Nam - Nga thúc đẩy triển khai hợp tác trong các lĩnh vực về biển

(NLĐO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiều 15-9 hội đàm với Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nga thăm Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và mở rộng hỗ trợ y tế trong nhiều lĩnh vực.

Nga quan hệ Việt Nam-Nga duma nga
