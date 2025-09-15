HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga thăm Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiều 15-9 hội đàm với Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev.

Chiều 15-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiến hành hội đàm với Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev.

Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga thăm Việt Nam- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang và Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn nhằm cụ thể hóa những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn hợp tác mới đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin thống nhất vào tháng 5-2025.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vị thế cường quốc biển của Nga với năng lực hải quân mạnh, mạng lưới cảng biển chiến lược rộng khắp, công nghệ đóng tàu tiên tiến và mô hình quản lý, khai thác biển hiện đại. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng Nga với tiềm lực của mình tiếp tục có những đóng góp tích cực, xây dựng hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam chủ trương trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga thăm Việt Nam- Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Về vấn đề Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh lãnh đạo cấp cao hai nước luôn quan tâm củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nga đã được hai bên tích cực triển khai hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực: Hải quân, đào tạo, nghiên cứu khoa học biển trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia... Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thúc đẩy tham vấn, triển khai hợp tác trong các lĩnh vực về biển mà hai bên cùng quan tâm.

Về phần mình, ngài Nikolai Patrushev nhấn mạnh hợp tác về biển giữa hai nước góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng song phương phù hợp với những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất vào tháng 5-2025.

Ngài Nicolai Patrushev khẳng định hợp tác về biển giữa hai nước còn nhiều tiềm năng; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, trong đó tập trung vào hợp tác hải quân; giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học biển…; đồng thời nghiên cứu các lĩnh vực về biển mà hai bên có tiềm năng.

Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga thăm Việt Nam- Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang và ngài Nicolai Patrushev ký Bản ghi nhớ về tham vấn trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển LB Nga. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về tham vấn trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga.

Đại sứ quán Nga: Tăng cường tiềm lực hải quân của hai nước

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, hai bên đã trao đổi các vấn đề nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực chính sách hàng hải quốc gia, cũng như duy trì chế độ hoạt động trên đại dương theo đúng luật pháp quốc tế.

Một loạt các chủ đề về hợp tác hải quân đã được xem xét, bao gồm tổ chức các hoạt động huấn luyện tác chiến và sẵn sàng chiến đấu chung, các chuyến thăm cảng của tàu hải quân hai nước, cũng như việc tổ chức giáo dục đào tạo hải quân.

Hợp tác kỹ thuật quân sự trong lĩnh vực hàng hải và các lĩnh vực liên quan cũng được đặc biệt chú trọng.

"Hai nước chúng ta hướng tới việc củng cố vững chắc ổn định chiến lược trên đại dương và sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác trong việc đối phó với nhiều thách thức và mối đe dọa xuất hiện tại các vùng biển của chúng ta.

Sự hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực hải quân đã được thời gian kiểm chứng. Hải quân của chúng ta không ngừng củng cố và mở rộng hợp tác, trong khi các thủy thủ Việt Nam đã nhiều năm khai thác tàu chiến thuộc các dự án của Liên Xô và Nga, rất am hiểu và đánh giá cao khả năng của vũ khí Nga. Tôi tin tưởng rằng Moscow và Hà Nội có tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển hợp tác, hướng tới việc tăng cường tiềm lực hải quân của hai nước."- ông Nikolai Patrushev nhấn mạnh.

Theo Đại sứ quán, trong thành phần đoàn đại biểu Nga còn có đại diện của các bộ, ngành và tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

