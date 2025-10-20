HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ tịch Gia Lai yêu cầu làm rõ vụ căn nhà 3 tầng không được bồi thường khi làm đường

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Liên quan đến căn nhà 3 tầng không được bồi thường khi làm đường, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo thanh tra tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ.

Ngày 20-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch tỉnh Gia Lai, đã có chỉ đạo một số vụ việc sau buổi tiếp công dân định kỳ. Trong đó, có vụ việc "Lúng túng với căn nhà 3 tầng không được bồi thường" Báo Người Lao Động đã thông tin.

Tại buổi tiếp công dân hôm 15-10, ông Phạm Anh Tuấn đã chủ trì tiếp, đối thoại với công dân. Sau khi nghe các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ vụ việc; ý kiến trình bày của công dân và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn có ý kiến kết luận một số nội dung.

Lúng túng căn nhà 3 tầng không được bồi thường: Chủ tịch Gia Lai yêu cầu làm rõ - Ảnh 1.

Căn nhà 3 tầng không được bồi thường nên người dân kiến nghị, tuyến đường nguy cơ chậm tiến độ

Trong đó, trường hợp ông Nguyễn Trọng Nhuế (phường Ayun Pa) khiếu nại quyết định hành chính của Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa (cũ) về việc không bồi thường cho căn nhà 3 tầng, đang nuôi chim yến khi thực hiện dự án Đường Quy hoạch từ Vành đai 1 đến đường Ngô Quyền, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, báo cáo và đề xuất chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 10-2025 để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Như đã thông tin, hộ gia đình ông Nhuế có thửa đất 995 m2 (đất ở 200 m2, còn lại là đất nông nghiệp). Khi thi công dự án Đường Quy hoạch từ Vành đai 1 thì bị thu hồi 158 m2 đất ở và 459,2 m2 đất nông nghiệp, được bồi thường trên 800 triệu đồng.

Căn nhà 3 tầng diện tích sàn trên 540 m2 (đang nuôi chim yến), giá trị xây dựng khoảng 2 tỉ đồng không được bồi thường. Nguyên nhân được cho là vì căn nhà trên được xây trên phần đất nông nghiệp, việc xây dựng không phép đã bị UBND phường Cheo Reo (cũ) lập biên bản vi phạm hành chính số 08/BB-VPHC, ngày 24-10-2019.

Tuy nhiên, ông Nhuế khiếu nại vì cho rằng thửa đất có 200 m2 đất ở, việc xây căn nhà 3 tầng là phù hợp quy hoạch. Từ khi khởi công đến khi hoàn thiện, ông Nhuế không được thông báo quy hoạch mở đường, không bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng. Căn nhà đã hoàn thiện từ đầu năm 2020, trước thời điểm thông báo thu hồi đất nên phải được bồi thường.

Ngày 8-11-2024, UBND phường Cheo Reo (cũ), ký văn bản xác nhận: "Từ khi xây dựng công trình năm 2019 đến thời điểm thu hồi đất của ông Nguyễn Trọng Nhuế, UBND phường Cheo Reo chưa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính". 

