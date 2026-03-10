Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển làng nghề Tương Bình Hiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển làng nghề Tương Bình Hiệp

Thanh Thảo

(NLĐO) - TPHCM tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm bảo tồn, phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp gắn với du lịch

Ngày 10-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNĐ TPHCM Võ Văn Minh cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 và đại biểu HĐND TPHCM thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp.

Với vai trò vừa là người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh sẽ đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát theo hướng kiến tạo, giám sát đến cùng; ưu tiên các vấn đề trọng điểm, các nhiệm vụ đột phá của thành phố.

Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh: Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh trả lời các kiến nghị của cử tri

Một trong những nội dung được cử tri quan tâm nhất tại phường Chánh Hiệp là Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái. Theo cử tri Lê Bá Linh, đề án đã có chủ trương từ nhiều năm song đến nay vẫn chưa được triển khai. Ông kỳ vọng những người ứng cử quan tâm hỗ trợ để đề án được sớm triển khai nhằm giúp các nghệ nhân sơn mài có điều kiện tốt hơn để sống trọn với đam mê của mình.

Cam kết trước cử tri phường Chánh Hiệp, ông Võ Văn Minh cho biết thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm bảo tồn, phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.

Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh: Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp - Ảnh 2.

Nghệ nhân sơn mài Lê Bá Linh nêu ý kiến

Với vai trò là lãnh đạo TPHCM, ông Võ Văn Minh khẳng định sẽ gìn giữ, phát huy các giá trị của làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, đồng thời quan tâm đến việc thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt là dự án đường ven sông Sài Gòn, các tuyến đường kết nối với làng nghề...

Liên quan làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, ứng cử viên Dương Long Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi Group - cam kết với vị trí công tác của mình sẽ kết nối để đưa sản phẩm của làng nghề đến với các doanh nghiệp, bảo đảm đời sống, việc làm tốt hơn cho các nghệ nhân.

Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh: Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp - Ảnh 3.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Dương Long Thành trình bày chương trình hành động

Chiều cùng ngày, ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 và đại biểu HĐND TPHCM thuộc đơn vị bầu cử số 2 tiếp tục tiếp xúc cử tri tại phường Phú Lợi. Đây cũng là điểm tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 cuối cùng của các ứng cử viên trước khi diễn ra bầu cử.

Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 - TPHCM gồm các ứng cử viên:

- Ông Nguyễn Thế Duy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TPHCM;

- Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội;

- Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM;

- Bà Trương Thanh Nga - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM;

- Ông Dương Long Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi Group, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 2 gồm:

- Ông Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Miền Đông;

- Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương;

- Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM;

- Bà Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM;

- Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM.


Tin liên quan

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Sẽ rà soát, kiến nghị xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Sẽ rà soát, kiến nghị xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập

(NLĐO) -Ông Võ Văn Minh cho biết sẽ chỉ đạo rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh tại cơ sở

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thăm, chúc Tết công nhân, bệnh nhân nghèo

(NLĐO) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, người lao động, bệnh nhân nghèo

Ông Võ Văn Minh được cử tri nơi cư trú tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định nếu trúng cử sẽ làm tốt việc việc truyền đạt những ý kiến của cử tri đến Quốc hội và HĐND TPHCM

hạ tầng giao thông phát triển du lịch đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri sông Sài gòn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo