Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển làng nghề Tương Bình Hiệp

Ngày 10-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNĐ TPHCM Võ Văn Minh cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 và đại biểu HĐND TPHCM thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hiệp.

Với vai trò vừa là người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh sẽ đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát theo hướng kiến tạo, giám sát đến cùng; ưu tiên các vấn đề trọng điểm, các nhiệm vụ đột phá của thành phố.

Ông Võ Văn Minh trả lời các kiến nghị của cử tri

Một trong những nội dung được cử tri quan tâm nhất tại phường Chánh Hiệp là Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái. Theo cử tri Lê Bá Linh, đề án đã có chủ trương từ nhiều năm song đến nay vẫn chưa được triển khai. Ông kỳ vọng những người ứng cử quan tâm hỗ trợ để đề án được sớm triển khai nhằm giúp các nghệ nhân sơn mài có điều kiện tốt hơn để sống trọn với đam mê của mình.

Cam kết trước cử tri phường Chánh Hiệp, ông Võ Văn Minh cho biết thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm bảo tồn, phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.

Nghệ nhân sơn mài Lê Bá Linh nêu ý kiến

Với vai trò là lãnh đạo TPHCM, ông Võ Văn Minh khẳng định sẽ gìn giữ, phát huy các giá trị của làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, đồng thời quan tâm đến việc thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt là dự án đường ven sông Sài Gòn, các tuyến đường kết nối với làng nghề...

Liên quan làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, ứng cử viên Dương Long Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi Group - cam kết với vị trí công tác của mình sẽ kết nối để đưa sản phẩm của làng nghề đến với các doanh nghiệp, bảo đảm đời sống, việc làm tốt hơn cho các nghệ nhân.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Dương Long Thành trình bày chương trình hành động



Chiều cùng ngày, ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 và đại biểu HĐND TPHCM thuộc đơn vị bầu cử số 2 tiếp tục tiếp xúc cử tri tại phường Phú Lợi. Đây cũng là điểm tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 cuối cùng của các ứng cử viên trước khi diễn ra bầu cử.

Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 - TPHCM gồm các ứng cử viên: - Ông Nguyễn Thế Duy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TPHCM; - Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; - Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; - Bà Trương Thanh Nga - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; - Ông Dương Long Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi Group, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh. Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử số 2 gồm: - Ông Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Miền Đông; - Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương; - Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; - Bà Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM; - Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM.



