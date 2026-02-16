HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thăm, chúc Tết công nhân, bệnh nhân nghèo

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, người lao động, bệnh nhân nghèo

Ngày 29 tháng Chạp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Tổng Công ty Biwase và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Tại Tổng Công ty Biwase (phường Phú Lợi, TPHCM), ông Võ Văn Minh đã thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, người lao động làm việc xuyên Tết.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh thăm công nhân và bệnh nhân nghèo dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh phát biểu chúc mừng năm mới tại Tổng Công ty Biwase

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh thăm công nhân và bệnh nhân nghèo dịp Tết 2026 - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh đến thăm và chúc Tết tại Tổng Công ty Biwase và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Báo cáo với đoàn, ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Biwase, cho biết kết thúc năm 2025, Biwase ghi nhận tổng doanh thu (bao gồm doanh thu nội bộ) đạt trên 5.600 tỉ đồng, hoàn thành 118% so với kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 800 tỉ đồng, hoàn thành 140% so với kế hoạch năm.

Nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả, Biwase đã chăm lo tốt cho người lao động, riêng dịp Tết Nguyên đán này, doanh nghiệp đã thưởng cho người lao động trung bình tháng lương 14.

Ông Thiền cho hay năm nay có 3 bộ phận phải làm việc xuyên Tết, gồm: Môi trường đô thị; cấp nước và xử lý nước thải để đảm bảo cung cấp dịch vụ thiết yếu phục vụ cho người dân. Trong khi đó, số lượng rác thải lại tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh thăm công nhân và bệnh nhân nghèo dịp Tết 2026 - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh thăm công nhân và bệnh nhân nghèo dịp Tết 2026 - Ảnh 4.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM ân cần hỏi thăm và lì xì cho các y bác sĩ và công nhân làm việc xuyên Tết

Chị Nguyễn Thị Thúy Nga, công nhân vệ sinh môi trường, chia sẻ nhà chị ở TPHCM, nên hầu như năm nào chị cũng đăng ký làm thêm để tạo điều kiện cho anh chị em công nhân xa quê được về đón Tết cùng gia đình. 

"Làm việc xuyên Tết dù hơi buồn khi thấy mọi người xúng xính quần áo đi chơi, nhưng bù lại có sự quan tâm của các lãnh đạo, doanh nghiệp, đặc biệt là thu nhập gấp 3 lần ngày thường nên anh em công nhân càng có thêm động lực, cố gắng làm việc chăm chỉ để thành phố lúc nào cũng sạch đẹp, văn minh"- chị Nga phấn khởi nói.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh thăm công nhân và bệnh nhân nghèo dịp Tết 2026 - Ảnh 5.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh thăm công nhân và bệnh nhân nghèo dịp Tết 2026 - Ảnh 6.

Dịp này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng phường Phú Lợi cũng đến thăm, chúc Tết các đơn vị

Tại những nơi đến thăm và chúc Tết, ông Võ Văn Minh ghi nhận những kết quả nổi bật của các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh sau hợp nhất các đơn vị đã không ngừng nỗ lực, duy trì được đà phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, ông Võ Văn Minh đã gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, người lao động của Tổng Công ty Biwase và Bệnh viện đa khoa Bình Dương, ông cũng tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết và quyết tâm cao, các đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Đặc biệt, lúc đến thăm bệnh nhân nghèo, cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã ân cần đến từng phòng bệnh, hỏi thăm sức khoẻ của bệnh nhân và người nhà, đồng thời gửi đến họ những phần quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.

Với các bệnh nhân, Tết này có thể không trọn vẹn khi phải ở lại bệnh viện, nhưng ở đây họ vẫn có sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương để bù đắp phần nào nỗi nhớ nhà và nối đau bệnh tật.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh thăm công nhân và bệnh nhân nghèo dịp Tết 2026 - Ảnh 7.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh thăm công nhân và bệnh nhân nghèo dịp Tết 2026 - Ảnh 8.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Văn Minh thăm công nhân và bệnh nhân nghèo dịp Tết 2026 - Ảnh 9.

Ông Võ Văn Minh đến từng phòng bệnh thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương


Võ Văn Minh
