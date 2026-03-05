Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Sẽ rà soát, kiến nghị xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập

Sáng 5-3, tại phường Phú An, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng 8 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 và số 2.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Phú An, TPHCM

Tại đây, ông Võ Văn Minh cam kết với vai trò, trách nhiệm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh tại cơ sở; những dự án, công trình tồn đọng, vướng mắc kéo dài...

Phát huy kinh nghiệm thực tiễn sinh động và vị trí công tác, cùng Đoàn ĐBQH đề xuất Quốc hội xem xét, ra quyết sách và giám sát, giải quyết có kết quả những vấn đề cử tri Thành phố quan tâm như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật; bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng chiến lược; huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Trong số các ứng cử viên, ông Võ Văn Minh đồng thời ứng cử đại biểu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thành phố nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Thành phố, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Là một trong những ứng cử viên ĐBQH trẻ nhất của TPHCM, ông Nguyễn Thế Duy, sinh năm 1994, hiện công tác tại Tập đoàn Becamex (doanh nghiệp trực thuộc UBND TPHCM) xác định rõ nguyên tắc xuyên suốt: Lấy người dân làm trung tâm - đặt lợi ích của nhân dân lên ưu tiên hàng đầu - hướng đến sự thụ hưởng công bằng cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Ông Nguyễn Thế Duy (đứng thứ 2 phải qua) trao đổi cùng người dân trước khi diễn ra buổi tiếp xúc cử tri

Ông Duy cho biết, Tập đoàn Becamex đã có 40 năm đồng hành cùng quá trình phát triển của địa phương, đóng góp vào hệ sinh thái hạ tầng như khu công nghiệp, giao thông kết nối, y tế, giáo dục, nhà ở xã hội… tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng và người dân.

Một trong những nội dung ông Duy tâm đắc nhất là hoàn thiện thể chế thúc đẩy công nghiệp hiện đại, kinh tế xanh gắn với các chương trình đào tạo nghề - nâng cao tay nghề cho người lao động, giúp bà con làm việc năng suất hơn và tăng thu nhập. Với kỳ vọng mang lại cho người dân môi trường sống xanh hơn, chất lượng việc làm tốt hơn, thu nhập tăng lên; thế hệ tương lai có điều kiện tiếp cận khoa học - công nghệ và các cơ hội nghề nghiệp hiện đại.

Cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng khi trúng cử sẽ thực hiện tốt những cam kết đã đề ra

Cùng với đó là chăm lo đời sống nhân dân và người lao động; nâng chất lượng việc làm và an sinh trong đô thị - khu công nghiệp.

Thúc đẩy phát triển hạ tầng - logistics - liên kết vùng; tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng. Thúc đẩy các giải pháp phát triển giao thông công cộng chất lượng cao, giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian, giảm phát thải và cải thiện môi trường đô thị. Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo hướng công khai - minh bạch - hài hòa lợi ích, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và hiệu quả sử dụng đất.



Ông Võ Văn Minh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phú An

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng khi trúng cử sẽ thực hiện tốt những cam kết đã đề ra.

Cử tri Trần Văn Tòng (khu phố An Thuận, phường Phú An) kiến nghị TPHCM quan tâm chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp và đầu tư hạ tầng để địa phương phát triển đồng bộ.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Thiện (khu phố Hiệp An 2, phường Phú An) mong muốn các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời rà soát và đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng, các tuyến đường nông thôn.