Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Sẽ rà soát, kiến nghị xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Sẽ rà soát, kiến nghị xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập

Thanh Thảo

(NLĐO) -Ông Võ Văn Minh cho biết sẽ chỉ đạo rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh tại cơ sở

Sáng 5-3, tại phường Phú An, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng 8 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 và số 2.

- Ảnh 1.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Phú An, TPHCM

Tại đây, ông Võ Văn Minh cam kết với vai trò, trách nhiệm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh tại cơ sở; những dự án, công trình tồn đọng, vướng mắc kéo dài...

Phát huy kinh nghiệm thực tiễn sinh động và vị trí công tác, cùng Đoàn ĐBQH đề xuất Quốc hội xem xét, ra quyết sách và giám sát, giải quyết có kết quả những vấn đề cử tri Thành phố quan tâm như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật; bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng chiến lược; huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

- Ảnh 2.

Trong số các ứng cử viên, ông Võ Văn Minh đồng thời ứng cử đại biểu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thành phố nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Thành phố, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Là một trong những ứng cử viên ĐBQH trẻ nhất của TPHCM, ông Nguyễn Thế Duy, sinh năm 1994, hiện công tác tại Tập đoàn Becamex (doanh nghiệp trực thuộc UBND TPHCM) xác định rõ nguyên tắc xuyên suốt: Lấy người dân làm trung tâm - đặt lợi ích của nhân dân lên ưu tiên hàng đầu - hướng đến sự thụ hưởng công bằng cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. 

- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thế Duy (đứng thứ 2 phải qua) trao đổi cùng người dân trước khi diễn ra buổi tiếp xúc cử tri

Ông Duy cho biết, Tập đoàn Becamex đã có 40 năm đồng hành cùng quá trình phát triển của địa phương, đóng góp vào hệ sinh thái hạ tầng như khu công nghiệp, giao thông kết nối, y tế, giáo dục, nhà ở xã hội… tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng và người dân.

Một trong những nội dung ông Duy tâm đắc nhất là hoàn thiện thể chế thúc đẩy công nghiệp hiện đại, kinh tế xanh gắn với các chương trình đào tạo nghề - nâng cao tay nghề cho người lao động, giúp bà con làm việc năng suất hơn và tăng thu nhập. Với kỳ vọng mang lại cho người dân môi trường sống xanh hơn, chất lượng việc làm tốt hơn, thu nhập tăng lên; thế hệ tương lai có điều kiện tiếp cận khoa học - công nghệ và các cơ hội nghề nghiệp hiện đại.

- Ảnh 4.

Cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng khi trúng cử sẽ thực hiện tốt những cam kết đã đề ra

Cùng với đó là chăm lo đời sống nhân dân và người lao động; nâng chất lượng việc làm và an sinh trong đô thị - khu công nghiệp. 

Thúc đẩy phát triển hạ tầng - logistics - liên kết vùng; tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng. Thúc đẩy các giải pháp phát triển giao thông công cộng chất lượng cao, giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian, giảm phát thải và cải thiện môi trường đô thị. Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo hướng công khai - minh bạch - hài hòa lợi ích, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và hiệu quả sử dụng đất.

- Ảnh 5.

Ông Võ Văn Minh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phú An

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng khi trúng cử sẽ thực hiện tốt những cam kết đã đề ra.

Cử tri Trần Văn Tòng (khu phố An Thuận, phường Phú An) kiến nghị TPHCM quan tâm chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp và đầu tư hạ tầng để địa phương phát triển đồng bộ.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Thiện (khu phố Hiệp An 2, phường Phú An) mong muốn các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời rà soát và đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng, các tuyến đường nông thôn.

Tin liên quan

Ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 11 - TPHCM: Các vấn đề chạm đến đời sống người dân

Ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 11 - TPHCM: Các vấn đề chạm đến đời sống người dân

(NLĐO) - Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc tổ bầu cử số 11 vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bình Trưng.

Cử tri quận Gò Vấp (cũ) đặc biệt quan tâm đến giáo dục

(NLĐO) - Cử tri các phường An Hội Đông, An Hội Tây và Thông Tây Hội đặc biệt quan tâm đến giáo dục, từ trường lớp đến cơ hội học tập cho con em lao động nhập cư

Chủ tịch UBND TPHCM: Du khách đi trên đường phố an toàn

(NLĐO) - Những năm gần đây, TPHCM tổ chức rất nhiều sự kiện ý nghĩa của quốc gia và quốc tế. Các sự kiện đã diễn ra an toàn, văn minh, hiện đại

ứng cử viên bảo vệ môi trường tiếp xúc cử tri bầu cử chính sách an sinh đại biểu quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo