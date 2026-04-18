Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ nói gì việc 4.000 tấn lươn quá lứa hiện chưa được tiêu thụ?

Ngày 18-4, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết thành phố có khoảng 4.000 tấn lươn quá lứa hiện chưa được tiêu thụ. Đây là con số tổng hợp từ báo cáo của Hội Nông dân các xã, phường gửi về.

Theo ông Sử, hiện giá lươn đang có sự sụt giảm đáng báo động. Nếu như trước đây, lươn có giá trên 90.000 đồng/kg thì nay đã rớt xuống mức từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Việc giá thấp khiến người dân có tâm lý "treo ao" chờ giá, dẫn đến tình trạng lươn quá lứa.

Phong trào nuôi lươn không bùn phát triển mạnh tại Cần Thơ trong những năm gần đây

Dù người nuôi có giải pháp kéo dài thời gian nuôi nhưng việc này chỉ có tác dụng trong ngắn hạn; lươn quá lứa không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thịt mà còn gây khó khăn hơn trong việc tìm đầu ra.

Trước thực trạng này, Hội Nông dân TP Cần Thơ đang tích cực phối hợp với các đơn vị để tuyên truyền và kêu gọi các doanh nghiệp vào cuộc tiêu thụ giúp bà con. Ông Sử cho biết đang trực tiếp đi thực tế tại các địa phương trọng điểm nuôi lươn để nắm bắt số liệu cụ thể từng hộ và kết nối trực tiếp với các đơn vị thu mua.

Theo ông Sử, nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này được xác định là do phong trào nuôi lươn không bùn phát triển quá nhanh, mang tính tự phát và thiếu quy hoạch. Người dân thấy lợi nhuận trước mắt đã ồ ạt đầu tư dẫn đến tình trạng "cung vượt quá cầu".

"Chúng ta phải tổ chức lại việc sản xuất bài bản hơn. Nuôi lươn phải quản lý được quy trình, quy chuẩn và đặc biệt là phải có sự liên kết chặt chẽ giữa người nuôi và đơn vị tiêu thụ. Hiện Hội Nông dân đang khẩn trương thống kê chi tiết diện tích và sản lượng cụ thể để có phương án kết nối với doanh nghiệp, hỗ trợ đầu ra cho người nuôi" - Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Nông dân Huỳnh Văn Mười (ngụ phường Hưng Phú) hiện đang nuôi lươn rộng hơn 1.000 m2, dự kiến sản lượng đạt 60 - 70 tấn. Theo ông Mười, với diện tích nuôi hơn 1.000 m2, ông phải đầu tư vốn hơn 1 tỉ đồng mua con giống và thức ăn, cùng chi phí tiền điện.

Ông Mười lo lắng: "Giá lươn năm nay sụt giảm rất mạnh, tôi nghe thương lái nói chỉ còn khoảng 40.000 đồng/kg, giảm gần một nửa so với cùng kỳ. Với mức giá này, người nuôi chỉ đủ huề vốn nhưng thực tế vẫn lỗ tiền công và chi phí vận hành".