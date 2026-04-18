Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ nói gì việc 4.000 tấn lươn quá lứa hiện chưa được tiêu thụ?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ nói gì việc 4.000 tấn lươn quá lứa hiện chưa được tiêu thụ?

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Giá lươn giảm mạnh từ hơn 90.000 xuống chỉ còn 20.000 – 30.000 đồng/kg khiến nhiều hộ nuôi ở Cần Thơ lo lắng.

Ngày 18-4, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết thành phố có khoảng 4.000 tấn lươn quá lứa hiện chưa được tiêu thụ. Đây là con số tổng hợp từ báo cáo của Hội Nông dân các xã, phường gửi về.

Theo ông Sử, hiện giá lươn đang có sự sụt giảm đáng báo động. Nếu như trước đây, lươn có giá trên 90.000 đồng/kg thì nay đã rớt xuống mức từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Việc giá thấp khiến người dân có tâm lý "treo ao" chờ giá, dẫn đến tình trạng lươn quá lứa.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ cảnh báo tình trạng lươn quá lứa không tiêu thụ được - Ảnh 1.

Phong trào nuôi lươn không bùn phát triển mạnh tại Cần Thơ trong những năm gần đây

Dù người nuôi có giải pháp kéo dài thời gian nuôi nhưng việc này chỉ có tác dụng trong ngắn hạn; lươn quá lứa không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thịt mà còn gây khó khăn hơn trong việc tìm đầu ra.

Trước thực trạng này, Hội Nông dân TP Cần Thơ đang tích cực phối hợp với các đơn vị để tuyên truyền và kêu gọi các doanh nghiệp vào cuộc tiêu thụ giúp bà con. Ông Sử cho biết đang trực tiếp đi thực tế tại các địa phương trọng điểm nuôi lươn để nắm bắt số liệu cụ thể từng hộ và kết nối trực tiếp với các đơn vị thu mua.

Theo ông Sử, nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này được xác định là do phong trào nuôi lươn không bùn phát triển quá nhanh, mang tính tự phát và thiếu quy hoạch. Người dân thấy lợi nhuận trước mắt đã ồ ạt đầu tư dẫn đến tình trạng "cung vượt quá cầu".

"Chúng ta phải tổ chức lại việc sản xuất bài bản hơn. Nuôi lươn phải quản lý được quy trình, quy chuẩn và đặc biệt là phải có sự liên kết chặt chẽ giữa người nuôi và đơn vị tiêu thụ. Hiện Hội Nông dân đang khẩn trương thống kê chi tiết diện tích và sản lượng cụ thể để có phương án kết nối với doanh nghiệp, hỗ trợ đầu ra cho người nuôi" - Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Nông dân Huỳnh Văn Mười (ngụ phường Hưng Phú) hiện đang nuôi lươn rộng hơn 1.000 m2, dự kiến sản lượng đạt 60 - 70 tấn. Theo ông Mười, với diện tích nuôi hơn 1.000 m2, ông phải đầu tư vốn hơn 1 tỉ đồng mua con giống và thức ăn, cùng chi phí tiền điện.

Ông Mười lo lắng: "Giá lươn năm nay sụt giảm rất mạnh, tôi nghe thương lái nói chỉ còn khoảng 40.000 đồng/kg, giảm gần một nửa so với cùng kỳ. Với mức giá này, người nuôi chỉ đủ huề vốn nhưng thực tế vẫn lỗ tiền công và chi phí vận hành".

Tin liên quan

Tuy ở tuổi 70 nhưng ông Huỳnh Văn Mười (ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn làm ra hàng tỉ đồng mỗi năm nhờ canh tác vườn, đặc biệt là mô hình nuôi lươn không bùn theo chuẩn VietGAP.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo