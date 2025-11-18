HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

"Lốc da cam" Hà Lan cuốn phăng Lithuania, đoạt vé World Cup 2026

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Bỏ lại sau lưng nỗi niềm của vài trận cầu không như mong đợi, Hà Lan chính thức giành vé dự World Cup 2026 sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước Lithuania.

Màn trình diễn bùng nổ trên sân nhà Johan Cruyff Arena với một hiệp 2 bùng nổ cùng ba bàn thắng chỉ trong 5 phút giúp Hà Lan khẳng định sức mạnh và khép lại hành trình vòng loại theo cách thuyết phục nhất.

"Lốc da cam" Hà Lan cuốn phăng Lithuania, đoạt vé World Cup 2026 - Ảnh 1.

Lithuania hoàn toàn lép vế trước cơn cuồng phong màu cam

Bước vào trận đấu với mục tiêu phải thắng để tự quyết số phận, Hà Lan lập tức tràn lên tấn công. Ngay từ những phút đầu, Cody Gakpo đã khiến khung thành đội khách Lithuania chao đảo bằng pha chạm bóng tinh tế ở cột gần. 

Dù thủ môn Edvinas Gertmonas chơi xuất sắc, "cơn lốc da cam" vẫn cuộn trào dữ dội và bùng lên ở phút 16. 

Tận dụng tình huống lộn xộn trước vòng cấm, Frenkie de Jong đoạt bóng và chọc khe chuẩn xác cho Tijjani Reijnders, người tung dứt điểm kỹ thuật vào góc cao, mở tỉ số 1-0.

"Lốc da cam" Hà Lan cuốn phăng Lithuania, đoạt vé World Cup 2026 - Ảnh 2.

Tijjani Reijnder vui mừng sau bàn mở tỉ số

Hà Lan tiếp tục ép sân nghẹt thở. Donyell Malen căng ngang nguy hiểm, Virgil van Dijk đánh đầu cận thành, Reijnders sút má ngoài sạt cột trong gang tấc – tất cả khiến hàng thủ Lithuania liên tục chao đảo. 

Đội khách gần như không thể đưa bóng qua nửa sân và chỉ trụ vững nhờ sự xuất sắc của thủ môn.

"Lốc da cam" Hà Lan cuốn phăng Lithuania, đoạt vé World Cup 2026 - Ảnh 3.

Cody Gakpo nhân đôi cách biệt bằng pha lập công trên chấm 11m

Sức chống đỡ ấy sụp đổ hoàn toàn sau giờ nghỉ. Chỉ trong vòng năm phút, Hà Lan ghi liền ba bàn thắng để quyết định số phận trận đấu. VAR xác định hậu vệ Utkus của Lithuania để bóng chạm tay trong vòng cấm, và Cody Gakpo bình tĩnh nhân đôi cách biệt từ chấm 11m.

"Lốc da cam" Hà Lan cuốn phăng Lithuania, đoạt vé World Cup 2026 - Ảnh 4.

Xavi Simons (7) lập công

Ngay sau đó, chính Gakpo kiến tạo để Xavi Simons cầm bóng vượt qua hai hậu vệ rồi dứt điểm tung lưới đối thủ. Đến phút 54, Donyell Malen tạo nên siêu phẩm solo, đi bóng xuyên thủng hàng thủ Lithuania và sút chéo góc ấn định thắng lợi 4-0.

"Lốc da cam" Hà Lan cuốn phăng Lithuania, đoạt vé World Cup 2026 - Ảnh 5.

Donyell Malen ấn định thắng lợi 4-0

Lithuania hoàn toàn bất lực, chấp nhận thất bại thứ năm trong chiến dịch vòng loại không biết mùi chiến thắng. 

Ngược lại, Hà Lan có thể ngẩng cao đầu hướng đến kỳ World Cup thứ hai liên tiếp, khẳng định vị thế của một trong những đội bóng đáng xem nhất thế giới.

"Lốc da cam" Hà Lan cuốn phăng Lithuania, đoạt vé World Cup 2026 - Ảnh 6.

Hà Lan đặt chân đến World Cup 2026

Các đội đã giành vé dự World Cup 2026:

Đồng chủ nhà (3): Mỹ, Canada, Mexico

Châu Âu (7): Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Đức, Hà Lan

Châu Á (8): Úc, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Qatar, Jordan, Uzbekistan

Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay

Châu Phi (9): Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi

Châu Đại dương (1): New Zealand

Cody Gakpo Hà Lan Donyell Malen vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu Xavi Simons Hà Lan 4-0 Lithuania
