Thể thao

Panama, Curaçao và Haiti giành vé dự World Cup 2026: Ba câu chuyện vượt giới hạn của CONCACAF

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) - Vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF trao ba tấm vé trực tiếp cho Panama, Curaçao và Haiti – những đội bóng đã tạo nên hành trình đầy cảm xúc.

Panama, Curaçao và Haiti vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh trong khu vực CONCACAF như Costa Rica, Honduras, Jamaica hay El Salvador để ghi tên mình vào ngày hội lớn nhất hành tinh.

Panama tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng nể trong những năm gần đây. Tập thể từng dự World Cup 2018 thi đấu cực tốt "đúng thời điểm", trình diễn thứ bóng đá kỷ luật, chắc chắn và đầy quyết đoán.

Panama, Curaçao và Haiti giành vé dự World Cup 2026: Ba câu chuyện vượt giới hạn của CONCACAF - Ảnh 1.

Anibal Godoy (20, Panama) đi bóng trước hàng thủ El Salvador

Chiến thắng 3-0 trước El Salvador ở lượt cuối không chỉ giúp họ đứng đầu bảng A mà còn tái khẳng định vị thế mới của Panama trong nhóm các đội phải thi đấu vòng loại. Khi nhiều thế lực truyền thống chững lại, Panama nổi lên như biểu tượng của sự phát triển bền vững và tham vọng vươn tầm.

Panama, Curaçao và Haiti giành vé dự World Cup 2026: Ba câu chuyện vượt giới hạn của CONCACAF - Ảnh 2.

Panama trở lại đấu trường World Cup sau 8 năm

Trong khi đó, Curaçao lại mang tới câu chuyện truyền cảm hứng nhất vòng loại. Quốc gia có dân số chỉ hơn 150.000 người bước vào cuộc đua với tinh thần của kẻ thách thức, nhưng lại chơi bóng với bản lĩnh của một tập thể đã trưởng thành. Không chỉ được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm Dick Avocaat, nhiều cầu thủ Curacao được đào tạo ở Hà Lan góp phần định hình lối đá kỹ thuật, gọn gàng và giàu tổ chức.

Panama, Curaçao và Haiti giành vé dự World Cup 2026: Ba câu chuyện vượt giới hạn của CONCACAF - Ảnh 3.

Hầu hết trụ cột tuyển Curacao đều thi đấu ở nước ngoài

Họ bất bại 10 trận trong toàn bộ chiến dịch vòng loại, trong đó, trận hòa 0-0 trước Jamaica ở lượt trận then chốt giúp họ đứng nhất bảng B và làm nên cột mốc lịch sử: Lần đầu tiên Curaçao dự World Cup. Đây là thành quả của nhiều năm xây dựng hệ thống và khai thác nguồn cầu thủ kiều bào đầy hiệu quả.

Panama, Curaçao và Haiti giành vé dự World Cup 2026: Ba câu chuyện vượt giới hạn của CONCACAF - Ảnh 4.

Xứ sở nhỏ bé Curaçao lần đầu giành vé dự World Cup

Cái tên mang tính "hồi sinh" nhất chính là Haiti. Đội tuyển từng dự World Cup 1974 đã phải chờ hơn nửa thế kỷ để trở lại sân khấu lớn, trong bối cảnh đất nước trải qua nhiều biến động. Dẫu vậy, bóng đá luôn là điểm tựa tinh thần, và thế hệ cầu thủ hiện tại đã biến hy vọng thành hiện thực bằng phong cách thi đấu mạnh mẽ, đậm chất Caribbean. Chiến thắng 2-0 trước Nicaragua ở trận quyết định đưa Haiti lên ngôi đầu bảng C, khép lại hành trình giàu cảm xúc và mở ra chương mới cho bóng đá nước này.

Panama, Curaçao và Haiti giành vé dự World Cup 2026: Ba câu chuyện vượt giới hạn của CONCACAF - Ảnh 5.

Jean-Ricne Bellegarde (10, Haiti) đang khoác áo Wolverhampton

Thành công của Haiti gắn với HLV Sebastien Migne, nhà cầm quân người Pháp dù được bổ nhiệm 18 tháng trước nhưng chưa bao giờ đặt chân đến quốc gia đang trong tình trạng mất ổn định này. HLV Sebastien Migne chỉ làm việc từ xa, nhận thông tin từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Haiti, đánh giá cầu thủ qua dữ liệu và liên lạc trực tuyến. 

Ông cũng nỗ lực thuyết phục nhóm cầu thủ gốc Haiti đang thi đấu ở nước ngoài về khoác áo đội tuyển, như Jean-Ricner Bellegarde (đang thi đấu cho Wolves), Josue Casimir (Auxerre) hay Hannes Delcroix (từng khoác áo tuyển Bỉ)…

Panama, Curaçao và Haiti giành vé dự World Cup 2026: Ba câu chuyện vượt giới hạn của CONCACAF - Ảnh 6.

Haiti trở lại World Cup sau 52 năm

HLV không đến được Haiti đã đành, toàn bộ tuyển Haiti cũng không thể thi đấu trên sân nhà mà phải mượn sân ở Curacao, cách 800 km. Chính tại đây, Haiti thắng Nicaragua 2-0 trong lượt trận quyết định để cán đích nhất bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF với 11 điểm, qua đó giành suất dự World Cup cùng Panama và Curacao.

Ba suất trực tiếp của Panama, Curaçao và Haiti không chỉ bất ngờ mà còn cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ của cục diện bóng đá CONCACAF. Trong một guồng quay mà nhiều đội bóng quen thuộc phải chấp nhận đứng ngoài, ba đại diện này đã chứng minh rằng cơ hội luôn thuộc về những tập thể biết đầu tư đúng hướng và cháy hết mình cho mục tiêu.

World Cup 2026 vì thế sẽ có thêm những màu sắc mới – những câu chuyện của ý chí, niềm tin và sự bứt phá, được kể bởi ba đội bóng xứng đáng nhất vòng loại khu vực CONCACAF.

