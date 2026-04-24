Chủ tịch Masan kể về hành trình 7 năm tiếp quản hệ thống siêu thị Winmart

Ngày 24-4, Tập đoàn Masan (Masan - MSN) cùng hai công ty thành viên Masan Consumer (MCH) và Masan MEATLife (MML) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với chủ đề "Đại Kết Nối - The Great Connectivity".

Tại đại hội, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan, cho biết đây là cột mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. "Hôm nay là một ngày đặc biệt, một cột mốc mà tôi đã mong chờ suốt 30 năm qua. Đây không chỉ là một cuộc họp thường niên mà là ngày của sự 'Đại kết nối', nơi chúng ta chính thức viết nên một chương sử mới cho hành trình của Masan" - ông Quang nói.

Ông Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch Masan phát biểu tại ĐHCĐ

Theo ông Quang, 7 năm qua kể từ khi tiếp nhận WinCommerce (chủ hệ thống siêu thị Winmart/Winmart+) là hành trình nhiều thử thách. Doanh nghiệp từng ghi nhận khoản lỗ khoảng 3.000 tỉ đồng trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, đến nay hệ thống đã "lội ngược dòng", chuyển từ mức lỗ 3.700 tỉ đồng sang đạt lợi nhuận hơn 1.000 tỉ đồng.

Quy mô hệ thống bán lẻ cũng tăng mạnh, từ khoảng 3.000 cửa hàng năm 2020 lên hơn 6.000 điểm bán hiện nay, trong đó khu vực nông thôn chiếm tới 70% số cửa hàng mở mới.

Doanh nghiệp đã cắt giảm khoảng 30% chi phí vận hành mỗi ngày và trên từng cửa hàng; tỉ lệ hàng hóa sẵn có trên kệ duy trì ở mức 90%.

Trong bối cảnh bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 14% thị trường và hệ thống WinMart/WinMart+/WiN mới hiện diện tại khoảng một nửa số đơn vị hành chính (1.300/3.250 xã, phường), lãnh đạo Masan đánh giá dư địa tăng trưởng còn rất lớn. Với thời gian hoàn vốn dưới 3 năm và tỉ suất sinh lời khoảng 40%, mô hình bán lẻ hiện đại được cho là có thể mở rộng trên quy mô toàn quốc.

Masan đặt mục tiêu thị phần bán lẻ hiện đại vượt 20% vào năm 2030, đồng thời mở mới tối thiểu 1.500 cửa hàng mỗi năm, hướng tới quy mô 13.000 điểm bán trên toàn quốc.

"Điều khiến tôi tự hào nhất không chỉ là những con số, mà là việc Masan đã làm được điều mà hiếm doanh nghiệp nào trên thế giới thực hiện thành công. Đó là hợp nhất ba trụ cột khác biệt thành một nền tảng duy nhất" - ông Quang nhấn mạnh.

Video ông Nguyễn Đăng Quang chia sẻ tại ĐHCĐ 2026 của Masan

Theo đó, Masan kết hợp sức mạnh thương hiệu tiêu dùng, mạng lưới bán lẻ phủ rộng và nền tảng công nghệ. Toàn bộ hệ thống từ hàng tiêu dùng đến bán lẻ hiện đã vận hành trên một nền tảng kỹ thuật số thống nhất, được xem là yếu tố then chốt để xây dựng mô hình doanh nghiệp quy mô lớn tương tự các tập đoàn toàn cầu.

Khách trải nghiệm hệ sinh thái của Masan tại sảnh ĐHCĐ

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Masan dự kiến doanh thu tăng khoảng 20%, lợi nhuận sau thuế tăng 1,2 lần. Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu tăng 15%, biên lợi nhuận sau thuế đạt 22%.

Doanh nghiệp kỳ vọng tạo ra dòng tiền 500 triệu USD trong năm 2026 và hướng tới 1 tỉ USD vào năm 2030. Đối với nền tảng số, hệ sinh thái WinX đặt mục tiêu đạt 50 triệu người dùng, so với khoảng 15 triệu hiện tại.

Tại đại hội, lãnh đạo Masan cũng cho biết chiến lược "Đại Kết Nối" sẽ được mở rộng thông qua nền tảng Retail Supreme, hướng tới hiện đại hóa khoảng 1 triệu cửa hàng bán lẻ truyền thống. Qua đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu bao phủ tới 90% thị trường thông qua các mô hình hợp tác như WIN+.