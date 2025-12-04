HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang ví Masan Consumer là "viên kim cương gia bảo"

Ngọc Ánh - Ảnh, clip: An Na

(NLĐO) - Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh thị trường Việt Nam đang chuyển từ trạng thái tiết kiệm sang chi tiêu do sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu

Chiều 4-12, tại TP HCM, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã cổ phiếu MCH) tổ chức gặp gỡ cổ đông, chia sẻ câu chuyện tăng trưởng nhân sự kiện chuyển niêm yết từ sàn UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) tháng 12-2025. 

Phát biểu tại đây, tỉ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group, đã gọi Masan Consumer là "viên kim cương gia bảo" - không chỉ là một cách nói hoa mỹ mà dựa trên những yếu tố cốt lõi, vượt trội hơn cả tiêu chuẩn 4C của kim cương thông thường.

Đó là giá trị đầu tư bền vững cùng tiềm năng tăng trưởng.

Ông Quang nhấn mạnh Masan Consumer đang đứng trước cơ hội lớn khi GDP đầu người của Việt Nam đạt mốc 5.000 USD. Đây là ngưỡng mà tầng lớp trung lưu bùng nổ, chuyển dịch từ tiết kiệm sang chi tiêu để tận hưởng chất lượng sống tốt hơn, tạo đà tăng trưởng mạnh cho ngành hàng tiêu dùng.

Ông dẫn chứng về những kỳ lễ, Tết, dòng người di chuyển khắp nơi, về quê, thăm viếng, ra nước ngoài là biểu hiện cho sự thay đổi này.

Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang chia sẻ về sự thay đổi của người tiêu dùng Việt

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại sự kiện chiều 4-12

Tiếp theo là vị thế dẫn đầu ngành hàng của nhiều thương hiệu thuộc Masan Consumer được ông Quang so sánh như Apple trong ngành điện thoại.

Các sản phẩm của Masan Consumer đang hiện diện trong 98% hộ gia đình Việt với nhiều thương hiệu có doanh thu hơn 100 triệu USD/năm như: Chin su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247 và dẫn đầu khoảng 80% các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) thiết yếu: nước mắm, nước tương, tương ớt, mì ăn liền, cà phê hòa tan, nước tăng lực vị cà phê.

- Ảnh 3.

Masan Consumer có độ phủ lớn trên thị trường

Bên cạnh đó, Masan Consumer còn sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp, hiệu quả và bền vững số 1 Việt Nam với độ bao phủ trực tiếp đến 500.000 điểm bán.

Chủ tịch Masan Group nêu 3 trụ cột tăng trưởng cho Masan Consumer là toàn cầu hóa, mang ẩm thực và giá trị Việt Nam ra thế giới với tinh thần kiên trì; sử dụng công nghệ để đổi mới nhanh hơn, hiệu quả hơn và cao cấp hóa sản phẩm.

Ông lấy ví dụ về việc tương ớt Chin-su có thể bán giá 10 USD tại Hàn Quốc so với 1 USD tại Việt Nam để minh chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị sản phẩm.

