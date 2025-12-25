Masan Consumer "phát quà" cho cổ đông ngay trong ngày lên sàn HoSE

Sáng 25-12, công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan (Masan Consumer) đã chính thức đưa gần 1,07 tỉ cổ phiếu MCH niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá này, vốn hóa thị trường của MCH ước đạt hơn 227.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 8,6 tỉ USD. Quy mô vốn hóa lớn giúp MCH ngay lập tức gia nhập nhóm doanh nghiệp dẫn đầu trên HoSE, trở thành một trong những cổ phiếu tiêu dùng có giá trị lớn nhất thị trường.

Ngay trong ngày niêm yết, Masan Consumer cũng công bố chốt ngày đăng ký cuối cùng để triển khai một loạt quyền lợi dành cho cổ đông, bao gồm phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phân phối cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt.



Cụ thể, Masan Consumer dự kiến phát hành thêm 226.874.640 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỉ lệ thực hiện là 10.000:2.147, tức cứ 10.000 quyền sẽ nhận thêm 2.147 cổ phiếu mới.

Song song đó, doanh nghiệp cũng dự kiến phân phối hơn 10,88 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, với tỉ lệ thực hiện 10.000:103, nghĩa là cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận thêm 103 cổ phiếu quỹ.

Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang tại lễ niêm yết MCH

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn bằng cổ phiếu, Masan Consumer cũng thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, với tỉ lệ chi trả 25%, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30-1-2026.

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay, Masan Consumer Holdings đang sở hữu gần 747 triệu cổ phiếu MCH, tương đương 70,4% vốn điều lệ. Ước tính, đơn vị này sẽ nhận về khoảng 1.870 tỉ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức nói trên.

Masan Consumer hiện là doanh nghiệp hàng tiêu dùng có độ phủ cao nhất tại các hộ gia đình Việt Nam, khi sở hữu hàng loạt thương hiệu đa dạng như: nước chấm CHIN-SU, Nam Ngư, mì ăn liền (Omachi, Kokomi), đồ uống (Vinacafé, Wake-up, Vĩnh Hảo), và các sản phẩm khác như Ponnie, Heo Cao Bồi.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Masan Consumer ghi nhận doanh thu hơn 21.280 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.659 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.