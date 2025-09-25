Chủ tịch nước: Các quốc gia cần thực hiện đầy đủ cam kết về tài chính khí hậu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước: Các quốc gia cần thực hiện đầy đủ cam kết về tài chính khí hậu

Dương Ngọc

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong chuyển đổi xanh, đẩy mạnh tài chính khí hậu và hợp tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Chiều 24-9 theo giờ địa phương, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, đã diễn ra Hội nghị cấp cao về hành động khí hậu do Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đồng chủ trì và có sự tham dự của nhiều người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các quốc gia thành viên LHQ, cùng đại diện các tổ chức quốc tế.

Chủ tịch nước: Các quốc gia cần thực hiện đầy đủ cam kết về tài chính khí hậu - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị quan trọng này.

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký LHQ nhận định năng lượng sạch đang thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển bền vững, tạo việc làm.

Cho biết nếu các Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) được triển khai đầy đủ, mức tăng nhiệt độ toàn cầu dự kiến sẽ dưới 3 độ C, thay vì 4 độ C so với dự báo trước đây, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia đưa ra các mức đóng góp mới, tham vọng hơn.

Ông cho rằng tập trung thúc đẩy 5 lĩnh vực gồm chuyển đổi năng lượng sạch, cắt giảm khí methane, bảo vệ rừng, tăng cường cắt giảm khí thải trong các ngành công nghiệp nặng, và bảo đảm công bằng khí hậu, bao gồm bảo đảm tài chính xanh cho các quốc gia đang phát triển.

Với tư cách Chủ tịch Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP 30), Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva khẳng định Hội nghị COP 30 sắp tới sẽ là nơi các quốc gia có thể trao đổi một cách thẳng thắn về vấn đề này, đồng thời kêu gọi các quốc gia sớm nộp các NDC mới trước COP 30.

Chia sẻ nhận định của Tổng Thư ký LHQ, các đại biểu khẳng định chuyển đổi xanh và carbon thấp đang là xu hướng chung của thế giới; kêu gọi các quốc gia phát triển đi đầu trong việc cắt giảm khí thải, tăng cường hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho các quốc gia đang phát triển.

Chủ tịch nước: Các quốc gia cần thực hiện đầy đủ cam kết về tài chính khí hậu - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường dự sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam ý thức rõ và kiên định mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, để chuyển đổi xanh, chuyển đổi công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu, quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã cam kết, tăng cường năng lực và sức chống chịu cho các khu vực dễ bị tổn thương và người dân.

Để cùng vượt qua các thách thức của biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước cho rằng các quốc gia cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết về tài chính khí hậu, đặc biệt là nguồn lực cho chuyển đổi công bằng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ người lao động và cộng đồng dễ bị tổn thương.

Để giúp các nước đang phát triển rút ngắn khoảng cách, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ và thực chất hơn nữa việc chuyển giao công nghệ tiên tiến, sạch và hiệu quả phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh LHQ cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, xây dựng lòng tin, bảo đảm công bằng, công lý, hiện thực hóa các mục tiêu của Công ước khung về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt.

Các quốc gia phát triển cần tiên phong cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải, đóng góp tài chính và công nghệ, khởi xướng và lan tỏa những sáng kiến, giải pháp mới, đối thoại, kết nối các quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân toàn cầu cùng tham gia hành động.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc

(NLĐO)- Tham dự Lễ kỷ niệm có 103 Nguyên thủ, 46 Thủ tướng, cùng đại diện lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên Liên hợp quốc...

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mỹ

(NLĐO)- Tối 22-9 theo giờ địa phương, tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì buổi chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược tại khu vực và trên thế giới.

biến đổi khí hậu năng lượng sạch Liên Hợp Quốc Tổng Thư ký Liên hợp quốc Chủ tịch nước Lương Cường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo