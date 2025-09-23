Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mỹ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tối 22-9 theo giờ địa phương, tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì buổi chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Theo TTXVN, nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, tối 22-9 theo giờ địa phương, tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì buổi chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: TTXVN

Khách mời có đại diện lãnh đạo LHQ, lãnh đạo và trưởng đoàn nhiều quốc gia dự tuần lễ cấp cao LHQ, cùng các Đại sứ, Trưởng phái đoàn các nước tại LHQ; đại diện chính quyền, Quốc hội, học giả danh tiếng, doanh nghiệp lớn của Mỹ; các cựu chiến binh và bạn bè tiến bộ Mỹ; các cựu chiến binh Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ…

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ cách đây 80 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đã vượt lên muôn vàn khó khăn, thử thách, kiên cường đấu tranh giữ vững nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước và tiến lên Chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Vượt qua những đau thương, mất mát to lớn bởi chiến tranh và bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực trong hành trình hòa giải, hàn gắn, hợp tác và phát triển.

Chia sẻ về những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong những thập kỷ qua, Chủ tịch nước khẳng định, bước vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, quyết tâm mới và Việt Nam hôm nay là điểm đến thân thiện, năng động và hữu nghị ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; là đối tác tin cậy, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì một nền hòa bình bền vững.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam với LHQ và Mỹ, Chủ tịch nước cho rằng với LHQ đó là điển hình sống động về mối quan hệ hợp tác và đồng hành; trong khi với Mỹ là minh chứng cho tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai để giờ đây trở thành Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, dựa trên sự thấu hiểu chân thành và tôn trọng lẫn nhau.

Chủ tịch nước bày tỏ tri ân tới những người bạn và nhân dân Mỹ, cũng như bạn bè, nhân dân yêu chuộng hòa bình; cộng đồng người Việt Nam tại khắp năm châu, trong đó có người Việt Nam tại Mỹ. Người Việt Nam dù ở nơi đâu cũng đều là "con Lạc, cháu Hồng", là bộ phận máu thịt, không thể tách rời của đại gia đình Việt Nam.

Chủ tịch nước tin tưởng cộng đồng người Việt tại Mỹ sẽ tiếp tục là "những sứ giả hữu nghị" kết nối Việt Nam với Mỹ và bạn bè quốc tế, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam sẽ luôn kiên định lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình; luôn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Việt Nam quyết tâm củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, đối tác trên thế giới, đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại; chung tay cùng bạn bè quốc tế kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho tất cả mọi quốc gia.

Việt Nam có quyền tự hào về những thành tựu đã đạt được

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 2.

Phó Tổng Thư ký kiêm Đại diện cao cấp của Liên hợp quốc về giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu dự và phát biểu chúc mừng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chúc mừng Việt Nam nhân sự kiện trọng đại này, Phó Tổng Thư ký và Đại diện cấp cao về Giải trừ quân bị của LHQ Izumi Nakamitsu nêu rõ trong suốt 8 thập kỷ, Việt Nam đã đi lên từ việc thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân trở thành một quốc gia hiện đại, thịnh vượng như ngày nay; dựa trên nền tảng lịch sử lâu đời và truyền thống văn hóa phong phú; và ngày nay Việt Nam đã trở thành một xã hội hiện đại, năng động và là một quốc gia hàng đầu trong khu vực.

Bà Nakamitsu khẳng định nhân dân Việt Nam đã vạch ra con đường riêng của mình, con đường thực sự độc lập và Việt Nam có quyền tự hào về những thành tựu đã đạt được cho dù con đường đến thành công không hề dễ dàng.

Bà Nakamitsu đánh giá cao những cam kết của Việt Nam với LHQ và Hiến chương LHQ trên cơ sở các nguyên tắc của chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình xung đột, hợp tác, phát triển bền vững và bình đẳng, qua đó thể hiện vị thế và vai trò của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Một số hình ảnh TTXVN ghi nhận về sự kiện:

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 5.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Hạ nghị sĩ Nguyễn Bá Lộc và đoàn nghị sĩ bang Oregon

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Hạ nghị sĩ Nguyễn Bá Lộc và đoàn nghị sĩ bang Oregon

(NLĐO)- Chủ tịch nước tiếp Đoàn nghị sĩ bang Oregon (Mỹ) do Hạ nghị sĩ Nguyễn Bá Lộc, Chủ tịch Ủy ban phát triển kinh tế Hạ viện Oregon, làm Trưởng đoàn.

Doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ hợp tác hiệu quả

Việc Tập đoàn Boeing chuyển giao chiếc máy bay Boeing 737-8 cho Hãng hàng không Vietjet góp phần thúc đẩy thương mại hài hòa giữa hai nước

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc

(NLĐO)- Tham dự Lễ kỷ niệm có 103 Nguyên thủ, 46 Thủ tướng, cùng đại diện lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên Liên hợp quốc...

Quốc khánh Việt Nam Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Liên Hợp Quốc cựu chiến binh cộng đồng người Việt Nam người việt nam tại mỹ kiều bào Chủ tịch nước Lương Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo