Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tham dự Lễ kỷ niệm có 103 Nguyên thủ, 46 Thủ tướng, cùng đại diện lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên Liên hợp quốc...

Sáng ngày 22-9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Mỹ, đã diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm thành lập LHQ. 

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc- Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN

Tham dự Lễ kỷ niệm có 103 Nguyên thủ, 46 Thủ tướng, cùng đại diện lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực. Chủ tịch nước Lương Cường đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khoá 80 Annalena Baerbock nhấn mạnh đây là cơ hội để các nước khẳng định lại cam kết đối với Hiến chương LHQ - văn kiện cơ bản thể hiện khát vọng, niềm tin và hy vọng của nhân loại trên toàn thế giới về hoà bình, phát triển và quyền con người. 

Khẳng định LHQ là tổ chức duy nhất có thể kết nối tất cả các quốc gia và có uy tín chính trị toàn cầu, bà Annalena Baerbock kêu gọi các quốc gia thành viên cùng đề cao hợp tác, ủng hộ cải tổ LHQ để thích ứng với thời đại mới và nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ theo Hiến chương LHQ, cùng đoàn kết và có những hành động cụ thể để giải quyết các vấn đề toàn cầu như nghèo đói, xung đột và biến đổi khí hậu.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng Thư ký LHQ António Guterres nhận định cộng đồng quốc tế đang tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức đến từ các cuộc xung đột không có hồi kết, cạnh tranh địa chính trị, biến đổi khí hậu, thiên tai..., đặc biệt khi đang dần chuyển sang "một thế giới đa cực". 

Ông António Guterres nhấn mạnh 80 năm qua LHQ là nền tảng cho hy vọng và hợp tác quốc tế, là diễn đàn đối thoại giữa các quốc gia nhằm thúc đẩy hòa bình, quyền con người, phát triển bền vững và hành động nhân đạo. Tổng Thư ký LHQ kêu gọi tất cả các quốc gia cùng tuân thủ luật pháp quốc tế, đề cao Hiến chương LHQ, cùng hợp tác hướng tới hòa bình, công lý và tiến bộ cho tất cả mọi người.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dự Phiên họp cấp cao Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ quan điểm với Chủ tịch Đại hội đồng LHQ và Tổng Thư ký LHQ, một số diễn giả cũng cho rằng kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ cần phải có các cam kết rõ ràng, dẫn tới các kết quả thiết thực; nhấn mạnh về sức mạnh và sự lan toả của công nghệ, đặc biệt các công nghệ có khả năng truyền tải thông tin sai sự thật, dẫn tới bạo lực trực tuyến. 

Đồng thời, các diễn giả cũng đề cao vai trò của phụ nữ trong đàm phán hoà bình, hoà giải, cho rằng cần tiếp tục nâng cao vai trò của phụ nữ trên mọi lĩnh vực.

Một số hình ảnh TTXVN ghi nhận:

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc- Ảnh 4.

Chủ tịch nước Lương Cường và thành viên đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp cấp cao Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc- Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường và thành viên đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp cấp cao Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN

 

