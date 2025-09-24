HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam

Dương Ngọc - TTXVN

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định cam kết Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Mỹ yên tâm chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài.

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, sáng 23-9 tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự buổi tọa đàm với các doanh nghiệp Mỹ do Hội đồng doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ quốc tế (BCIU) phối hợp với Phòng Thương mại Mỹ (USCC), đại diện Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) đồng tổ chức.

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Tọa đàm với doanh nghiệp lớn của Mỹ. Ảnh: TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, buổi tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo, đại diện các tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ, như Vantive, Amazon, Apple, AES, Amway, Boeing, Excelerate Energy, Warburg Pincus, The Asia Group, Excel Services Corporation, Atlas Air, Meta, The Coca-Cola Company...

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện các tập đoàn Mỹ đã thông báo về hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam, chỉ ra những tiềm năng to lớn và cơ hội hợp tác, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị để các tập đoàn có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển của Việt Nam.

Các tập đoàn Mỹ bày tỏ ngưỡng mộ sự tiến bộ kinh tế và xã hội đáng kinh ngạc của Việt Nam, đánh giá cao chiến lược phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tin tưởng rằng với những định hướng đã vạch ra, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế và sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Chia sẻ nhiều mục tiêu và ưu tiên chung với Việt Nam, từ thúc đẩy số hóa, tăng xuất khẩu, đến đảm bảo phát triển công bằng, các tập đoàn lớn của Mỹ đều nhất trí cho rằng Việt Nam có tiềm năng mạnh mẽ để trở thành điểm đến hàng đầu cho phát triển trên nhiều lĩnh vực, đồng khẳng định cam kết với các hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu với các doanh nghiệp Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết sau gần 40 năm Đổi mới, từ một nền kinh tế kém hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người dưới 100 USD vào năm 1986, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đã trở thành một trong 32 nền kinh tế hàng đầu, với kim ngạch thương mại nằm trong top 20 thế giới; đã ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tạo ra một mạng lưới liên kết chặt chẽ với hơn 60 nền kinh tế lớn của khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Tọa đàm với doanh nghiệp lớn của Mỹ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước chỉ rõ lịch sử quan hệ hai nước Việt Nam-Mỹ 30 năm qua là minh chứng sống động cho hành trình hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước; đồng thời khẳng định trong tổng thể quan hệ đó, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư luôn là trụ cột then chốt.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 140 tỉ USD và sự hiện diện, hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam của các tập đoàn hàng đầu Mỹ là minh chứng cho sự tin tưởng và tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Nêu rõ Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chủ tịch nước cho biết để hiện thực hóa tầm nhìn này, Việt Nam đã tiến hành những cải cách thể chế mạnh mẽ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, coi đây là động lực cốt lõi cho phát triển. Trong đó, Việt Nam đã hoàn thành việc sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp trong toàn quốc, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; sửa đổi, hoàn thiện các luật quan trọng như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng; triển khai Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và năng lượng tái tạo.

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ nắm bắt thời cơ, mở rộng hiện diện và đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam, để cùng kiến tạo một kỷ nguyên hợp tác mới, giàu triển vọng và bền vững; đồng thời khẳng định Nhà nước Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Mỹ yên tâm chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài, đồng hành kiến tạo tương lai thịnh vượng và bền vững.

cộng đồng doanh nghiệp doanh nghiệp Mỹ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Chủ tịch nước Lương Cường Mỹ việt nam - mỹ
