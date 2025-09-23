Doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ hợp tác hiệu quả

Ngày 22-9 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới TP New York - Mỹ, để tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tại diễn đàn toàn cầu lớn nhất, có tầm quan trọng hàng đầu trong bối cảnh LHQ kỷ niệm 80 năm thành lập; đồng thời chuyến công tác cũng đánh dấu 2 năm Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ.

Theo lịch trình, Chủ tịch nước sẽ tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, có các bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 80 và Sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về hành động khí hậu. Qua đó, truyền tải thông điệp khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của LHQ, chủ động tham gia, đóng góp tích cực, thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của LHQ và cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ.

Chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Mỹ, tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu, dự buổi gặp gỡ giữa các cựu chiến binh Việt Nam - Mỹ, gặp mặt cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt; cũng như chủ trì lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York.

Qua đó, khẳng định chủ trương coi trọng phát triển hơn nữa quan hệ với Mỹ, đặc biệt về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Lễ bàn giao máy bay 737-8 đầu tiên giữa Boeing và Vietjet với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường tại TP Seattle - Mỹ Ảnh: Dương Châu

Trước đó, sau khi đến TP Seattle, bang Washington - Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck. Nhấn mạnh Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của bang Washington, Chủ tịch nước khẳng định hai bên còn tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác, đề nghị tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, thúc đẩy hợp tác giữa bang với TP HCM…

Phó Thống đốc Denny Heck bày tỏ vui mừng khi chứng kiến thương mại giữa bang với Việt Nam đã đạt trên 3,5 tỉ USD trong năm ngoái. Phó

Thống đốc khẳng định sẵn sàng cùng các đối tác Việt Nam tăng cường kết nối chính quyền - doanh nghiệp; thúc đẩy thương mại - đầu tư hai chiều; nâng cao hợp tác về chuỗi cung ứng và logistics xanh; phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Đánh giá cao hợp tác rất hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không, Phó Thống đốc nhấn mạnh việc Tập đoàn Boeing chuyển giao chiếc máy bay Boeing 737-8 cho Hãng hàng không Vietjet là một dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại hài hòa giữa hai nước, tạo hàng ngàn việc làm cho người dân ở bang. Sự hợp tác này cũng đồng thời khẳng định tiềm lực và vai trò quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau đó, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ bàn giao máy bay giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietjet tại nhà máy của Boeing ở Seattle. Vietjet chính thức nhận bàn giao máy bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỉ USD với Boeing.

Tiếp đoàn nghị sĩ bang Oregon, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh bang Oregon là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nhằm thành công đạt tăng trưởng kinh tế cao, bền vững. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của bang Oregon mở rộng hợp tác, đầu tư, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Các nghị sĩ cho biết bang Oregon rất quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, sản xuất bán dẫn, điện tử - vi mạch, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Các nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam.



