Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp nhà nước Quốc vương Bhutan

Tối 19-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng, Chủ tịch nước nhấn mạnh thành công của chuyến thăm lần này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Bhutan.

Đánh giá cao những thành tựu đáng tự hào mà Bhutan đã đạt được trong công cuộc phát triển đất nước, Chủ tịch nước nêu rõ Bhutan là một trong số ít quốc gia đạt mức âm carbon, giữ rừng che phủ hơn 70% diện tích lãnh thổ, là câu chuyện truyền cảm hứng về mô hình phát triển bền vững, hài hòa, nơi người dân đề cao tính khiêm nhường, đạo đức cộng đồng và sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Chủ tịch nước khẳng định cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo hai nước diễn ra trong không khí chân thành, sâu sắc và tích cực về phương hướng cùng các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước thời gian tới, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, kết nối và những vấn đề cùng quan tâm.

Chủ tịch nước tin tưởng sau chuyến thăm lịch sử lần này của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu, sẽ tạo ra xung lực mới để hai nước hợp tác thực chất, hiệu quả, cùng có lợi, vì hạnh phúc của người dân, sự phồn vinh của hai dân tộc, đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

Trong phát biểu đáp từ, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ trân trọng trước sự đón tiếp thân tình và trọng thị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn.

Quốc vương Bhutan cho biết Việt Nam được bạn bè quốc tế đặc biệt ngưỡng mộ bởi ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và lòng quả cảm; bởi sự tận tụy gìn giữ di sản, và niềm tin son sắt vào tương lai; khẳng định sau 80 năm những hy sinh của những thế hệ người Việt Nam đi trước không chỉ được ghi nhớ trong ký ức, mà còn được tôn vinh trong những thành tựu phi thường mà dân tộc Việt Nam đã gây dựng.

Nhà lãnh đạo Bhutan cũng bày tỏ ngưỡng mộ và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi viếng Lăng Bác đúng vào thời điểm có ý nghĩa thiêng liêng với nhân dân Việt Nam khi đang tưng bừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước; khẳng định tầm nhìn của Người không chỉ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhân dân Việt Nam, mà còn cho nhân loại trên khắp thế giới.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nêu rõ Bhutan tuy là một quốc gia nhỏ bé và xa xôi nhưng vẫn luôn chia sẻ chung tinh thần với các bạn Việt Nam, và tin rằng di sản lịch sử chính là kim chỉ nam dẫn đường xây dựng tương lai cho nhân dân mỗi nước.

Nhấn mạnh Bhutan còn được gọi là "Miền đất của loài rồng sấm", trong khi Việt Nam thường được biết đến với cái tên "Miền đất rồng bay - Thăng Long", Quốc vương Bhutan hi vọng rằng con rồng của hai đất nước sẽ cùng cất cánh bay cao - mạnh mẽ, tràn đầy tự tin, và trường tồn.

Một số hình ảnh tại chiêu đãi cấp nhà nước:

Trước đó, sáng cùng ngày 19-8, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Sau lễ đón trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đã đến tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc.