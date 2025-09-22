HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường đến New York dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 19 giờ 15 ngày 21-9 theo giờ địa phương (sáng 22-9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế J.F Kennedy, TP New York, Mỹ, tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ đến ngày 24-9.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Đại hội đồng LHQ tại New York - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tới Sân bay quốc tế J.F Kennedy, TP New York, Mỹ. Ảnh: TTXVN

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn.

Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tại diễn đàn toàn cầu lớn nhất, có tầm quan trọng hàng đầu trong bối cảnh LHQ kỷ niệm 80 năm thành lập; đồng thời chuyến công tác cũng đánh dấu 2 năm Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ.

Sau gần 50 năm, quan hệ Việt Nam - LHQ tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80 tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.

Theo lịch trình, Chủ tịch nước sẽ tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, có các bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 80 và Sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu. Qua đó, truyền tải thông điệp khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của LHQ, chủ động tham gia, đóng góp tích cực, thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của LHQ và cộng đồng quốc tế. Đồng thời, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Đại hội đồng LHQ tại New York - Ảnh 3.
Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Đại hội đồng LHQ tại New York - Ảnh 4.
Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Đại hội đồng LHQ tại New York - Ảnh 5.

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và 2 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững, quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển sâu rộng, duy trì đà quan hệ tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch trao đổi thương mại đạt gần 134,6 tỉ USD năm 2024 và hiện hai nước đang phấn đấu sớm đưa kim ngạch đạt 200 tỉ USD trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Mỹ, tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu, dự buổi gặp gỡ giữa các cựu chiến binh Việt Nam - Mỹ, gặp mặt cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt; cũng như chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York.

Các hoạt động nhằm khẳng định chủ trương coi trọng phát triển hơn nữa quan hệ với Mỹ, đặc biệt về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ

