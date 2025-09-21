HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường mang ý nghĩa đặc biệt với nhiều mục tiêu cả về song phương và đa phương.

Sáng 21-9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.


Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân rời Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Ảnh: TTXVN

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt có Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Việc Chủ tịch nước dự Phiên Thảo luận chung cấp cao đúng vào dịp kỷ niệm Liên hợp quốc kỷ 80 năm thành lập Liên hợp quốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và các giá trị cốt lõi của Liên hợp quốc. Sự tham gia của Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Việt Nam không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với hợp tác đa phương, các chương trình nghị sự lớn của Liên hợp quốc, mà còn khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Mặt khác, chuyến công tác của Chủ tịch nước cũng diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dịp để cả hai nước cùng nhìn lại hành trình từ cựu thù thành bạn bè, đối tác, Đối tác toàn diện, tới Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời xây dựng lộ trình để tiếp tục triển khai bền vững, hiệu quả và thực chất khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện; thảo luận về những định hướng và biện pháp lớn để tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, ổn định, thực chất của quan hệ trong nhiều năm tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt với nhiều mục tiêu cả về song phương và đa phương. Thông qua chuyến thăm, ta truyền tải thông điệp khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, chủ động tham gia, đóng góp tích cực, thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.

Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Kanni Wignaraja bày tỏ mong muốn được thấy Việt Nam đóng vai trò toàn cầu lớn hơn nữa trong hoạt động gìn giữ hòa bình, kiến tạo hòa bình, thể hiện xu hướng phát triển mới mà Việt Nam sẽ theo đuổi và hỗ trợ các quốc gia kém may mắn hơn.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Úc

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Úc

(NLĐO)- Chiều 10-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân.

Chủ tịch nước Lương Cường xúc động gặp mặt gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

(NLĐO)- Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và xúc động gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn, cán bộ Việt Nam và Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(NLĐO)- Sáng 4-9, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Chủ tịch nước Lương Cường Liên Hợp Quốc vị thế việt nam việt nam - liên hợp quốc chủ nghĩa đa phương
