Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington, thúc đẩy hợp tác giữa bang với TP HCM

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương.

Ngày 21-9 (theo giờ địa phương), tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington, thúc đẩy hợp tác giữa bang với TP HCM- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington, ngài Denny Heck. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định một trong những mục tiêu trong chuyến đi lần này là nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, với tất cả các đối tác.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương và là một trong những trung tâm kinh tế và thương mại hàng đầu của Mỹ; nhấn mạnh Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của bang Washington. Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác thời gian qua mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên và vui mừng trước các kết quả hợp tác thiết thực trong thương mại, giáo dục, hàng không, năng lượng.

Khẳng định hai bên còn tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần duy trì đà hợp tác thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, logistics, năng lượng sạch, cảng nước sâu, thúc đẩy hợp tác giữa bang với TP HCM.

Thay mặt Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh bang Washington là khu vực có đông người gốc Việt và người Việt sinh sống, làm việc và có vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, đề nghị bang quan tâm hỗ trợ để cộng đồng người Việt tại đây ngày càng lớn mạnh, đóng góp cho quan hệ hai nước.

Phó Thống đốc Denny Heck bày tỏ sự vui mừng được gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Năm tới Mỹ và có chặng dừng chân rất ý nghĩa ở bang Washington. Phó Thống đốc chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và khẳng định coi Việt Nam là đối tác ưu tiên của bang Washington tại khu vực; vui mừng khi chứng kiến thương mại giữa bang với Việt Nam đã đạt trên 3,5 tỉ USD trong năm ngoái; Mỹ trong đó có bang Washington đã xuất khẩu hàng triệu USD mặt hàng nông sản sang Việt Nam góp phần cân bằng thương mại hai nước. 

Phó Thống đốc khẳng định sẵn sàng cùng các đối tác Việt Nam tăng cường kết nối chính quyền - doanh nghiệp; thúc đẩy thương mại - đầu tư hai chiều; nâng cao hợp tác về chuỗi cung ứng và logistics xanh; phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington, thúc đẩy hợp tác giữa bang với TP HCM- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington, ngài Denny Heck. Ảnh: TTXVN

Phó Thống đốc Heck đánh giá cao hợp tác rất hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không. Ông bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh việc Tập đoàn Boeing chuyển giao chiếc máy bay Boeing 737 Max cho hãng Hàng không Vietjet là một dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại hài hoà giữa hai nước, tạo hàng ngàn việc làm cho người dân ở bang; sự hợp tác này cũng đồng thời khẳng định tiềm lực và vai trò quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển kinh tế của bang, Phó Thống đốc cam kết tạo môi trường sống, học tập và kinh doanh thuận lợi, khuyến khích các hoạt động giao lưu văn hóa - giáo dục, khởi nghiệp và kết nối giữa bang Washington và Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước mời lãnh đạo Bang sớm thăm Việt Nam.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Chủ tịch nước Lương Cường việt nam - mỹ Chủ tịch nước Lương Cường đi mỹ Washington
