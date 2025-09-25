HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chủ tịch nước bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương.

Trưa 24-9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 80 Annalena Baerbock.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cùng lúc với LHQ kỷ niệm 80 năm thành lập, cũng như việc sẽ đăng cai Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng cuối tháng 10 tới và làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2026.

Bà Baerbock đặc biệt đánh giá cao bài phát biểu và thông điệp quan trọng của Chủ tịch nước tại Đại hội đồng ngày 23-9, trong đó thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với LHQ nói chung và Chủ đề của Khóa họp năm nay nói riêng.

Khẳng định giữa Việt Nam và LHQ có nhiều điểm tương đồng trong đánh giá tình hình, cũng như trong cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và LHQ, bà Baerbock đánh giá cao vai trò tích cực, năng động và vị thế ngày càng cao, đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam tại các cơ quan, diễn đàn LHQ, trong đó có Đại hội đồng, nhất là trong bối cảnh thế giới và LHQ có nhiều thách thức hiện nay.

Đề cao sáng kiến của Việt Nam về Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27-12 được LHQ thông qua từ năm 2020, Chủ tịch Đại hội đồng mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của Việt Nam với Hội nghị cấp cao lần thứ hai về phòng, chống và ứng phó đại dịch tổ chức vào năm 2026.

Chủ tịch nước chúc mừng bà Annalena Baerbock được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 80 và đánh giá cao chủ đề của Khóa họp năm nay do bà đưa ra - "Chặng đường 80 năm cùng nhau và xa hơn nữa vì hòa bình, phát triển và con người."

Nhấn mạnh Việt Nam kiên trì, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, Chủ tịch nước bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương, đề xuất các giải pháp toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ nhận định của Chủ tịch Đại hội đồng về tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự ủng hộ của đại đa số các quốc gia thành viên, LHQ sẽ đi đúng hướng các mục đích, tôn chỉ đã đề ra và cho rằng Đại hội đồng LHQ cần thúc đẩy tăng cường quyết tâm chính trị, củng cố hợp tác và đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường đóng góp cho các công việc chung của LHQ, Chủ tịch nước chia sẻ với bà Baerbock về việc chuẩn bị đăng cai Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10-2025, chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026, cũng như ứng cử vào nhiều cơ quan, vị trí quan trọng khác và đề nghị Chủ tịch Đại hội đồng hỗ trợ tích cực cho các nỗ lực của Việt Nam.

Đánh giá cao các ưu tiên, cam kết của bà Baerbock, đặc biệt là về xây dựng đội ngũ Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng, Chủ tịch nước đề nghị bà Baerbock tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho cán bộ Việt Nam vào làm việc tại LHQ, trong đó có Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng thúc đẩy các ưu tiên chung của Việt Nam và LHQ thời gian tới.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến các cựu chiến binh Việt - Mỹ trao kỷ vật

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến các cựu chiến binh Việt - Mỹ trao kỷ vật

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh câu chuyện hàn gắn, hòa giải giữa Việt Nam và Mỹ là bằng chứng về sức mạnh của lòng bao dung.

Chủ tịch nước Lương Cường nêu bật thông điệp của Việt Nam tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường nêu bật thông điệp xuyên suốt: Tôn vinh giá trị của hòa bình, chuyển đổi mạnh mẽ để kiến tạo tương lai bền vững.

Lời kêu gọi và cảnh báo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Ông Antonio Guterres kêu gọi hãy chọn hòa bình thay vì chiến tranh, luật pháp thay vì vô pháp và cùng hướng tới một tương lai nơi các quốc gia đoàn kết

Liên Hợp Quốc Chủ tịch nước Lương Cường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc việt nam - liên hợp quốc Annalena Baerbock
