Lời kêu gọi và cảnh báo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới hôm 23-9 bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres về việc cùng chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu, như chiến tranh, đói nghèo và khủng hoảng khí hậu.

Ông Guterres đã khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80 tại TP New York - Mỹ bằng lời kêu gọi hãy chọn hòa bình thay vì chiến tranh, luật pháp thay vì vô pháp và cùng hướng tới một tương lai nơi các quốc gia đoàn kết thay vì chỉ theo đuổi lợi ích riêng. Trong bài phát biểu, Tổng Thư ký Guterres lưu ý rằng thế giới đang ngày càng trở nên đa cực, cũng như nhận định một thế giới có nhiều cường quốc có thể đa dạng và năng động hơn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cảnh báo về nguy cơ thế giới rơi vào "hỗn loạn" nếu thiếu sự hợp tác quốc tế và các thể chế toàn cầu hiệu quả.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng sự chia rẽ ngày càng mạnh mẽ đã làm suy yếu trật tự toàn cầu, khiến thế giới rạn nứt, cản trở khả năng chung để giải quyết các xung đột lớn hiện nay và ứng phó với những thách thức toàn cầu. Tuy nhiên, ông Macron cho rằng một thế giới phức tạp không phải là lý do để từ bỏ các nguyên tắc cốt lõi của LHQ, như hòa bình, công lý, nhân quyền và sự hợp tác giữa các quốc gia. Theo ông, chỉ có mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và hợp tác bình đẳng mới giúp thế giới ngăn chặn chạy đua vũ trang, ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện chuyển đổi số thành công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại cuộc gặp ngày 23-9. Ảnh: AP

Nhiều nhà lãnh đạo khác cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự nhằm bảo vệ chủ nghĩa đa phương. Tổng thống Suriname Jennifer Geerlings-Simons gọi chủ nghĩa đa phương là "một trong những thành tựu quan trọng nhất của nhân loại, cần được chúng ta bảo vệ trong giai đoạn biến động hiện nay". Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhấn mạnh việc LHQ bước sang tuổi 80 buộc các quốc gia thành viên phải xây dựng "một tổ chức có khả năng giải quyết những thách thức chung". Riêng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi tăng cường hợp tác để "xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau".

Khác với các nhà lãnh đạo trên, Tổng thống Donald Trump đã lặp lại thông điệp "nước Mỹ trên hết" trong lúc mô tả LHQ là kém hiệu quả và chưa phát huy hết tiềm năng trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng LHQ kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, tại cuộc gặp ông Guterres sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã thay đổi giọng điệu khi khẳng định ông vẫn ủng hộ mạnh mẽ LHQ vì tiềm năng mang lại hòa bình của tổ chức này là rất lớn. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo này đã thảo luận về việc chấm dứt các xung đột trên thế giới, thúc đẩy nỗ lực nhân đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường vai trò khu vực tư nhân.

LHQ đang đối mặt với tình trạng cắt giảm tài chính khi Mỹ - nguồn đóng góp lớn nhất - và một số quốc gia khác giảm hỗ trợ. Ông Guterres cho biết việc cắt giảm này đang gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ông Tom Fletcher, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo, cho biết tổ chức này năm nay kêu gọi khoản viện trợ 29 tỉ USD để giúp đỡ 114 triệu người trên khắp thế giới, nhưng mới chỉ được đáp ứng 19%.