Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít và làm việc tại Trung Quốc.

Chiều tối ngày 3-9, kết thúc chuỗi các hoạt động tiếp xúc song phương dày đặc với lãnh đạo các nước nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được gặp Tổng thống Nga trên cương vị Chủ tịch nước; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất trân trọng và biết ơn Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới Tổng thống Vladimir Putin và nhân dân Nga về những lời chúc mừng tốt đẹp và việc cử đội danh dự của quân đội Nga tham dự Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 của Việt Nam vừa qua. Nhân dịp này, Chủ tịch nước chia sẻ các mục tiêu phát triển chiến lược mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra cho các mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm lập nước.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nga, luôn quan tâm, ủng hộ nước Nga phát triển ổn định, vững mạnh, phát huy vai trò tích cực và xây dựng ở khu vực và trên thế giới, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa Nga và ASEAN. 

Chủ tịch nước tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, nhân dân Nga sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn. Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Nga tìm các hướng đi mới trong lĩnh vực đầu tư vào các khu công nghiệp, hợp tác sản xuất dược phẩm, công nghệ thông tin, công nghệ số… tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch nước Lương Cường trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Nga rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Ông chuyển lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2-9; khẳng định chia sẻ niềm vui về những thành tựu quan trọng của Việt Nam sau 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Tổng thống Nga tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục tiến tới giành được những thắng lợi to lớn hơn, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí củng cố quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin tháng 6-2024 và chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5-2025; tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao. 

Hai bên nhấn mạnh quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của mỗi nước; tích cực triển khai, thực hiện Kế hoạch tổng thể về hợp tác Việt Nam - Nga đến năm 2030; mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau; đẩy mạnh hợp tác dầu khí, năng lượng, hỗ trợ các liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro, đẩy nhanh đàm phán các Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Đồng thời, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hợp tác quân sự, nghiên cứu khoa học biển, an ninh mạng, kiểm soát Internet vệ tinh, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, giao thông vận tải, du lịch..., đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực quan trọng, nhất là Liên hợp quốc và ASEAN.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

(NLĐO) - Ngày 1-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường

(NLĐO)- Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc dự kỷ niệm chiến thắng phát xít

(NLĐO)- Tối 2-9, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến Bắc Kinh dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường tổng thống nga vladimir putin chiến thắng phát xít Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo