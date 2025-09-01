HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Dương Ngọc

(NLĐO) - Ngày 1-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chào thân ái của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Tổng thống Nga Vladimir Putin; bày tỏ cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin về những lời chúc mừng nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; cảm ơn Nga đã cử đoàn do Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) dẫn đầu sang tham dự Lễ kỷ niệm và Đoàn quân nhân sang tham gia Lễ diễu binh kỷ niệm Đại lễ 80 năm của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định đây là những nghĩa cử thể hiện tình cảm chân thành, sự trân trọng của Liên bang Nga đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam giải phóng ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân; nhấn mạnh, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ sự hài lòng về những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vào tháng 5 vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự điều hành của hai Chính phủ, nhiều vấn đề trong quan hệ song phương Việt - Nga đã được tháo gỡ, tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí cần tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã thỏa thuận nhân dịp các chuyến thăm cấp cao; nhất trí với các đề xuất hợp tác mà Thủ tướng nêu, khẳng định sẽ thúc đẩy các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp Nga triển khai hợp tác cùng phía Việt Nam.

Hình ảnh TTXVN ghi nhận:

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh 7.

Tin liên quan

Chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Tại chiêu đãi nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Gia đình người dân tộc Dao Đỏ từ Lào Cai về Thủ đô xem diễu binh, xúc động khi được "tiếp tế"

(NLĐO)- Từ Lào Cai về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành, gia đình chị Triệu Thị Pham xúc động khi được người dân Thủ đô quan tâm, giúp đỡ.

Ba ý nghĩa quan trọng chuyến công tác tới Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường

(NLĐO)- Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước.

