HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lãnh đạo TP Cần Thơ trồng cây, thăm đồng và tặng quà nông dân

Tin-ảnh: CA LINH

(NLĐO) - Hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ, TP Cần Thơ đẩy mạnh phong trào trồng và bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại.

Ngày 23-2 (mùng 7 Tết), tại xã Tân Hoà, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.

Lãnh đạo TP Cần Thơ phát động "Tết trồng cây" và thăm đồng đầu năm mới - Ảnh 1.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Bác Hồ cũng từng nhấn mạnh: Mùa xuân là Tết trồng cây - Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: "Thực hiện lời dạy của Bác, nhiều năm qua, TP Cần Thơ luôn xác định trồng cây, bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững của thành phố hôm nay và các thế hệ mai sau".

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, môi trường chịu nhiều áp lực, việc trồng cây xanh không chỉ tạo cảnh quan đô thị "sáng – xanh – sạch – đẹp", mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo TP Cần Thơ phát động "Tết trồng cây" và thăm đồng đầu năm mới - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Cần Thơ phát động "Tết trồng cây" và thăm đồng đầu năm mới - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP Cần Thơ phát động "Tết trồng cây" và thăm đồng đầu năm mới - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP Cần Thơ phát động "Tết trồng cây" và thăm đồng đầu năm mới - Ảnh 5.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trồng cây xanh

Đối với một đô thị trung tâm vùng ĐBSCL như Cần Thơ, phát triển hệ thống cây xanh còn là giải pháp thiết thực để thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại.

Tết trồng cây vì vậy không chỉ là hoạt động đầu xuân mang ý nghĩa truyền thống, mà còn là hành động cụ thể, thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững của thành phố.

Lãnh đạo TP Cần Thơ phát động "Tết trồng cây" và thăm đồng đầu năm mới - Ảnh 6.

Lãnh đạo TP Cần Thơ phát động "Tết trồng cây" và thăm đồng đầu năm mới - Ảnh 7.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm đồng đầu năm mới và tặng quà cho nông dân

"Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh. Đồng thời, tổ chức thực hiện phong trào một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng" – ông Trần Chí Hùng nhấn mạnh.

Cùng ngày, lãnh đạo TP Cần Thơ đã đi thăm đồng đầu năm mới và tặng quà cho bà con nông dân.

Tin liên quan

TP HCM trồng cây đời đời nhớ Bác

TP HCM trồng cây đời đời nhớ Bác

(NLĐO) - TP HCM tổ chức lễ phát động nhằm kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường.

13 cây mai tại Đại học Cần Thơ lưu giữ tên 13 tỉnh, thành miền Tây trước đây

(NLĐO) – Những cây mai này hiện đang được trồng phía trước nhà điều hành Đại học Cần Thơ. Mỗi khi đi ngang qua, nhiều người cảm thấy thích thú.

CLIP: Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao sẵn sàng thắp sáng bầu trời Cần Thơ đêm giao thừa

(NLĐO) - Gần 80 cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương lắp đặt 800 quả pháo hoa, bảo đảm an toàn cho màn trình diễn chào năm mới tại Cần Thơ trong đêm giao thừa.

Cần Thơ trồng cây thăm đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo