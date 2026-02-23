Lãnh đạo TP Cần Thơ trồng cây, thăm đồng và tặng quà nông dân

Ngày 23-2 (mùng 7 Tết), tại xã Tân Hoà, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Bác Hồ cũng từng nhấn mạnh: Mùa xuân là Tết trồng cây - Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: "Thực hiện lời dạy của Bác, nhiều năm qua, TP Cần Thơ luôn xác định trồng cây, bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững của thành phố hôm nay và các thế hệ mai sau".

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, môi trường chịu nhiều áp lực, việc trồng cây xanh không chỉ tạo cảnh quan đô thị "sáng – xanh – sạch – đẹp", mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trồng cây xanh

Đối với một đô thị trung tâm vùng ĐBSCL như Cần Thơ, phát triển hệ thống cây xanh còn là giải pháp thiết thực để thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại.

Tết trồng cây vì vậy không chỉ là hoạt động đầu xuân mang ý nghĩa truyền thống, mà còn là hành động cụ thể, thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững của thành phố.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm đồng đầu năm mới và tặng quà cho nông dân

"Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh. Đồng thời, tổ chức thực hiện phong trào một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng" – ông Trần Chí Hùng nhấn mạnh.

Cùng ngày, lãnh đạo TP Cần Thơ đã đi thăm đồng đầu năm mới và tặng quà cho bà con nông dân.