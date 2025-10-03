TP HCM khẩn trương tiếp sức vùng bão “nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất”

Ngày 3-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam – Ban Vận động cứu trợ TP HCM tổ chức hội nghị trao đổi các nội dung liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Hội nghị nhằm bàn bạc, thống nhất phương án huy động, tiếp nhận và phân phối nguồn lực cứu trợ trên tinh thần chung sức, đồng lòng, tránh tình trạng dàn trải. Mục tiêu là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, để việc hỗ trợ đến với đồng bào vùng bão được kịp thời nhất, hiệu quả nhất và đúng nhu cầu thực tiễn.

Nhiều hoạt động hướng về đồng bào vùng bão

Tại hội nghị, các tổ chức đoàn thể và cơ quan báo chí đã báo cáo kế hoạch triển khai cứu trợ. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM phát động phong trào quyên góp trong hội viên; đồng thời chuẩn bị lương khô, quần áo… khi các tỉnh vùng bão có nhu cầu sẽ kịp thời chuyển đến.

Hội Nông dân TP HCM cũng vận động hội viên đóng góp hiện kim. Cùng với đó phối hợp với Hội Nông dân các tỉnh để lên phương án hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, cung cấp cây – con giống.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Thành Đoàn TP HCM đã sớm kêu gọi đoàn viên, thanh niên ủng hộ qua tài khoản chính thức của MTTQ, tổ chức các chương trình văn nghệ để truyền thông, kêu gọi ủng hộ và dự kiến cử đoàn công tác khảo sát, hỗ trợ các xã khó khăn ở Nghệ An, Hà Tĩnh từ ngày 7-10.

Ngành y tế thành phố cũng chuẩn bị các túi thuốc gồm 12 loại thuốc cơ bản. Lực lượng vũ trang và ngành giáo dục – đào tạo cũng sẵn sàng tham gia các hoạt động hỗ trợ.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí TP HCM đã thể hiện tinh thần xung kích. Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Người Lao Động, Báo Tuổi Trẻ không chỉ tập trung thông tin nhanh, chính xác về tình hình cơn bão số 10 mà còn chủ động tổ chức kêu gọi quyên góp, trực tiếp triển khai hỗ trợ như tặng hàng trăm triệu đồng, trao quà cho học sinh khó khăn, giúp người dân sửa chữa nhà cửa sau bão…

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Báo Người Lao Động cho biết đơn vị đã tổ chức kêu gọi quyên góp trên tất cả các nền tảng của Báo, đồng thời cử phóng viên thường trú trực tiếp có mặt tại các địa bàn bị ảnh hưởng.

Báo Người Lao Động đã trao 70 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có người thân bị thiệt mạng; 50 triệu đồng cho các trường hợp thiệt hại nặng. Ngoài ra, đoàn công tác của Báo tiếp tục đến Nghệ An, Thanh Hóa chuyển số tiền hỗ trợ từ bạn đọc đến các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Bên cạnh đó, Báo đã trao 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do bão lũ gây ra.

Đồng lòng chia sẻ với đồng bào vùng lũ

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, cho biết ngay khi nắm thông tin cơn bão số 10 gây thiệt hại cho đồng bào miền Trung, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã có văn bản xin chủ trương của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM để hỗ trợ bước đầu cho các địa phương bị thiệt hại.

Trong đó đề xuất hỗ trợ Hà Tĩnh 10 tỉ đồng, Nghệ An 7 tỉ đồng, Quảng Trị 5 tỉ đồng; 3 tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa mỗi tỉnh 2 tỉ đồng.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, phát biểu tại hội nghị

Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp tục tổng hợp thiệt hại, không chỉ với các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp mà cả những địa phương bị tác động gián tiếp để xin chủ trương hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ thành phố.

Song song đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã có văn bản gửi 168 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP HCM, đề nghị lồng ghép hoạt động vận động ủng hộ đồng bào vùng bão khi tổ chức Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng xin chủ trương để tổ chức đoàn đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trực tiếp chuyển tình cảm và số tiền ủng hộ kịp thời đến với đồng bào vùng bão lũ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, nhấn mạnh: "Việc hỗ trợ phải bảo đảm nguyên tắc nhanh nhất, kịp thời nhất và mức hỗ trợ cao nhất từ TP HCM đến các địa phương"

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và cơ quan báo chí thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần biến sự quan tâm của nhân dân thành phố thành những hành động thiết thực, nghĩa cử cao đẹp, cùng chung sức, đồng lòng chia sẻ với đồng bào vùng lũ.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc hỗ trợ phải bảo đảm nguyên tắc nhanh nhất, kịp thời nhất và mức hỗ trợ cao nhất từ TP HCM đến các địa phương. Song cần có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của từng đối tượng.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, thiên tai bão lũ thường trải qua 3 giai đoạn: ứng phó – khắc phục – khôi phục; báo chí phải thường xuyên bám sát để cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, giúp định hướng phương án hỗ trợ phù hợp.

"Giải pháp và phương thức giúp đỡ phải sát hợp với từng điều kiện, từng nơi, từng bối cảnh thì việc giúp đỡ mới thật sự ý nghĩa và có giá trị" – ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Ông đề nghị các đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố liên hệ chặt chẽ với các tổ chức tương ứng ở địa phương bị bão, nắm chắc nhu cầu thực tế và nội dung cần chi viện, giúp sức; đồng thời báo chí tăng cường khảo sát thực địa để có thông tin chính xác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn TP HCM cần phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM để rà soát, điều động kịp thời phương tiện, nhân sự có nghiệp vụ, chuyên môn để tăng cường giúp các tỉnh bị bão lũ.