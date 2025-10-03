HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị chỉ đạo về khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Bảo Trân

(NLĐO) - Bộ Chính trị giao Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ cho các địa phương, trước mắt để tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi gây ra.

Tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 3-10, Văn phòng Trung ương Đảng đã có báo cáo tổng hợp về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Sau đó, Bộ Chính trị có ý kiến chỉ đạo.

Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận, cứu hộ người dân ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Theo đó, Bộ Chính trị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là Chính phủ, quân đội, công an và chính quyền cấp xã trong phòng, chống và khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra. Chia sẻ với cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào bị thiệt hại do cơn bão, lũ, nhất là những gia đình có người thân bị nạn.

Bộ Chính trị đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo tập trung lực lượng khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra, nhất là công tác cứu trợ nhân dân ở những vùng còn bị cô lập.

Quân đội, công an phải huy động phương tiện thực hiện nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là hỗ trợ cứu giúp nhân dân, không để người dân bị thiếu lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, không có nhà ở; tập trung ưu tiên đưa những người ốm, người già, trẻ nhỏ đến vùng an toàn.

Tập trung chỉ đạo công tác khôi phục lại các trụ sở cơ quan của hệ thống chính trị, trường học, bệnh xá... bị ảnh hưởng do bão; tập trung sửa chữa, xây dựng lại hàng trăm ngàn ngôi nhà bị phá hủy do bão, lũ để người dân sớm có chỗ ở; sửa chữa đường xá, cầu cống bị hư hỏng do bão, lũ; bảo đảm cung cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, củng cố hệ thống đê điều, hồ đập. Đồng thời khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 11 (dự kiến vào nước ta cuối tuần này); chủ động có những phương án dự phòng lương thực, thực phẩm tại những vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão, lũ (theo diễn biến tình hình thời tiết).

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động vận động ủng hộ, tài trợ; lực lượng thanh niên, các cơ quan, địa phương phát động các phong trào, việc làm thiết thực hỗ trợ giúp đỡ nhân dân các vùng bị bão, lũ, khó khăn.

Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ cho các địa phương, trước mắt để tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 15.972 tỉ đồng

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão số 10, tính đến 13 giờ ngày 3-10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã làm 52 người chết, 14 người mất tích, 165 người bị thương; 355 nhà sập, đổ; gần 172.300 nhà hư hỏng, tốc mái; gần 80.000 nhà ngập; trên 90.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác, trên 50.000 ha rừng bị thiệt hại, trên 84.000 cây xanh bị gãy đổ, trên 17.000 ha thủy sản bị thiệt hại; trên 2.300 con gia súc, 554.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trên 1.500 điểm trường bị ảnh hưởng, đã xảy ra 62 sự cố đê điều, sạt lở 33.176 m kè, bờ sông, bờ biển, trên 60.000 m kênh mương, 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng; ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 7.610 điểm trên các tuyến đường tại 13 tỉnh, thành phố. Về điện lực, viễn thông: Gần 9.000 cột điện bị gãy, đổ, có trên 1.100 trạm BTS mất liên lạc; thông tin liên lạc đáp ứng công tác của chính quyền địa phương cấp xã nhưng chất lượng không tốt như ngày thường.

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 15.972 tỉ đồng (các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổ chức kiểm tra, khắc phục trước mắt thiệt hại và tổng hợp số liệu báo cáo).

Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi - Ảnh 2.

