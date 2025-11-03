HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chiều 2-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa các cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn và đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; duy trì nguyên tắc quốc phòng "Bốn không", đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Hegseth và Bộ trưởng Phan Văn Giang, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn để thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, trên tinh thần tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xử lý hậu quả bom mìn, chất độc da cam/dioxin; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong hoạt động tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam cũng như quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, tăng cường hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị phía Mỹ phối hợp sớm thu xếp chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump, coi đây là dấu mốc lịch sử mới của quan hệ song phương, tạo động lực thúc đẩy các nội dung hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bày tỏ vui mừng thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Mỹ, Bộ trưởng Pete Hegseth chia buồn về những thiệt hại do lũ lụt vừa qua ở các tỉnh Bắc miền Trung Việt Nam.

Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực, trên trường quốc tế, đồng thời cam kết thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng. Bộ trưởng nhấn mạnh Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, tiếp tục đóng vai trò then chốt đối với hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh biển, đào tạo, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Trao đổi về các vấn đề khu vực, hai bên bày tỏ ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, đặc biệt là nguyên tắc bảo đảm tự do, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Một số hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth do TTXVN ghi nhận:

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ - Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

(NLĐO)- Chiều 2-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam.

Bộ trưởng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

(NLĐO)- Đoàn Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ do Bộ trưởng Pete Hegseth dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 3-11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

(NLĐO)- Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời mời thăm Việt Nam, đồng thời cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

