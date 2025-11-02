HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chiều 2-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Pete Hegseth trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh chặng đường dài hai nước đã vượt qua để xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng tin cậy, thực chất và bền vững như hiện nay. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và lời mời Tổng thống cùng Phu nhân sớm thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, đề cao luật pháp quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương sâu rộng trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy hòa bình, giải quyết các xung đột trên thế giới, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng vai trò tích cực, có trách nhiệm làm cầu nối hòa bình để tìm giải pháp cho các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Pete Hegseth và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã và đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Tổng Bí thư mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các nguyên tắc đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược, bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Mỹ tiếp tục ủng hộ và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm, giám định hài cốt liệt sĩ Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Những hoạt động hợp tác này, theo Tổng Bí thư, không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc mà còn là nền tảng quan trọng giúp hàn gắn vết thương quá khứ, củng cố thiện chí và lòng tin, mở ra tương lai hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Bộ trưởng Pete Hegseth bày tỏ vinh dự được thăm Việt Nam, quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bộ trưởng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Donald Trump tới Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời đánh giá cao vai trò và uy tín lãnh đạo của Tổng Bí thư trong việc định hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua. Thay mặt Chính phủ Mỹ, Bộ trưởng chia buồn về những thiệt hại do lũ lụt vừa qua ở các tỉnh Bắc miền Trung Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác ở tầm chiến lược cả song phương và khu vực, nhất là trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo, đào tạo sĩ quan, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ứng phó với thảm họa thiên nhiên. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng và mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Pete Hegseth cũng ghi nhận kết quả hợp tác nổi bật trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có các dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa và Đà Nẵng, coi đây là những minh chứng sinh động cho tiến trình hòa giải, hợp tác giữa hai nước. Ông khẳng định Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để hoàn tất các dự án đang triển khai, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên.

Hai bên cùng nhất trí rằng việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại thường xuyên giữa các cơ quan hai nước, nhất là giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh Mỹ, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố lòng tin, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Kết thúc buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ bước vào "kỷ nguyên mới của hợp tác thực chất và phát triển bền vững".

Một số hình ảnh tại buổi tiếp do TTXVN ghi nhận:

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth - Ảnh 4.

Đoàn Việt Nam tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth - Ảnh 5.

Đoàn của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

 

việt nam - mỹ hợp tác quốc phòng Tổng Bí thư Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth
